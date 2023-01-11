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金門縣庫相對嚴峻 陳福海：制高點看教育投資

中央社／ 金門縣11日電
金門縣長陳福海（右）10日在金鼎國小校長曾秀玲（左）陪同下走訪校園，他表示，雖然目前縣府財政相對嚴峻，但必須在制高點看待教育投資，縣府會積極向中央爭取資源，改善優化金鼎校舍，並強化師資在職培訓。（金門縣政府提供） 中央社
金門縣長陳福海（右）10日在金鼎國小校長曾秀玲（左）陪同下走訪校園，他表示，雖然目前縣府財政相對嚴峻，但必須在制高點看待教育投資，縣府會積極向中央爭取資源，改善優化金鼎校舍，並強化師資在職培訓。（金門縣政府提供） 中央社

金門縣長陳福海在走訪有百年歷史的金鼎國小後表示，雖然目前縣府財政相對嚴峻，但必須在制高點看待教育投資，縣府會積極向中央爭取資源，改善優化金鼎校舍並強化師資在職培訓。

金門縣政府教育處發布新聞稿表示，陳福海昨天視察近年學生持續增加的金寧鄉金鼎國小，關心學童就學及校舍使用情況。

在聽取校方針對目前校園腹地不足、幼兒園教室使用近40年、部分校園地表下有軍管時期建物等現況解說後，陳福海指示，由校方先盤整校園內與周邊空間的使用情況，有關幼兒園校舍相對老舊的問題，希望教育處列管定期檢視之餘，也要有長遠規劃。

陳福海表示，老舊校舍的拆除興建，不僅有安全考量，更有著百年樹人培育金門新希望的願景；雖然目前縣府財政相對嚴峻，但對於教育方面的投資，要站在制高點來看，縣府會積極向中央爭取資源，改善優化現有校舍。

除了硬體改善，陳福海也說，校園師資在職培訓也要同步強化，軟硬體皆與時俱進，逐步提升，以建構更完善教育環境。

教育處表示，擁有百年歷史的金鼎國小，因為頂堡、仁愛新村等鄰近村莊不斷移入人口，加上辦學績效頗佳，近年學生人數持續新增，陳福海在上一任內針對金鼎校舍不敷使用規劃了「北側教室拆除新建工程」，新校舍在2018年動工，並於隔年完工使用。

金鼎國小校長曾秀玲向陳福海說明，5年來，學生人數新增133人，成長幅度超過3成，陳福海任內向教育部爭取補助新台幣6000多萬、縣府自籌700餘萬元興建的北側新校舍在2019年落成，新校舍包括普通、藝文、自然專科、辦公室，正好適時優化提升金鼎國小整體教學空間。

曾秀玲表示，幼兒園學生自2015年到2020年間成長百分百，幼兒園校舍除了不敷使用，也有老舊問題，希望有機會爭取預算，拆除重建或覓址新建。

陳福海 幼兒園 金門

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