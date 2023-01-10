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日本三重縣知事拜會陳其邁 雙方談產業、觀光、教育

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
日本三重縣知事一見勝之（左三）今天帶隊拜會高雄市長陳其邁（中）。記者林巧璉／翻攝
日本三重縣知事一見勝之（左三）今天帶隊拜會高雄市長陳其邁（中）。記者林巧璉／翻攝

日本三重縣知事一見勝之今天率該縣雇用經濟部等一行8人拜會高雄市長陳其邁，雙方就產業、觀光及教育交流等議題交換意見，並期盼強化雙邊商務合作，促進台日互相投資設廠，共同推動產業轉型，延續台日友好情誼。

疫情前台灣是三重觀光客第二大來源地，縣內有世界文化遺產熊野古道等深受台人喜愛的旅遊勝地，一見勝之說，期盼解封後能帶動兩地的旅遊熱度，今天也邀請陳其邁有機會造訪三重縣，認識三重縣的美麗風光。陳其邁說，機會希望帶領高雄企業到三重縣參訪，開創產業間的合作契機，更以知事之名比喻雙方「一見如故」，強調民眾的往來是城市交流的基礎。

陳其邁表示，一見勝之擁有豐富文官背景，專業能力也深受三重縣民肯定，知事上任後首度出訪就來到高雄，更突顯對與高雄合作的重視。尤其目前高雄致力發展半導體、5G AIoT、EV電動車、Smart醫療等高科技產業，而三重縣擁有相當具競爭力的工業規模，相信未來雙方一定會有多元的交流機會。

陳其邁今天也再次感謝日本在疫情爆發時慨捐助疫苗，強調台日情誼如兄弟般緊密，並盼望能從教育層面加深彼此連結，除歡迎三重縣學校來高雄畢業旅行外，也建議透過締結姊妹校開啟學生間的友誼，再擴大為高階人才的往來，希望未來能與一見知事共同促進高雄和三重的實質合作。今天拜會，市府由行國處長張硯卿、經發局長廖泰翔、觀光局長高閔琳陪同。

一見勝之說，台日是「患難見真情」，他說日本也很感激台灣在疫情初期捐贈大量口罩。一見勝之提到，三重縣同樣正積極規畫投入半導體等高科技產業，也將擴大四日市港口的建設，期待能加強跟高雄的互動，學習高雄的城市經驗。

一見勝之說，自己的妻子任職的津高中與中山高中交流密切，自己相當贊成陳其邁說的教育交流，會持續推動雙邊的教育和人才合作，尤其人與人的交流才是最重要的第一步。

日本三重縣知事一見勝之（左）今天拜會高雄市長陳其邁。記者林巧璉／翻攝
日本三重縣知事一見勝之（左）今天拜會高雄市長陳其邁。記者林巧璉／翻攝

陳其邁 日本

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