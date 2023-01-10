民團再槓陳其邁 批高鐵南延是黑箱

高雄市長陳其邁上周在臉書粉絲專頁宣布高鐵延伸屏東路線，路線改成與往來高屏的東西向第二條快速公路平行共構，引發外界議論，民團認為程序不正義。陳其邁今表示，工程的程序由行政院、交通部來做說明，這不是市政府的權責。此話一出，爭取高鐵到屏東聯盟再批陳其邁卸責。

爭取高鐵到屏東聯盟指出，在沒有任何可行性、經費評估和交通專業評估的資訊下，改由地方首長在深夜時間突襲式公佈，令外界感到意外。今天陳其邁受訪說「工程程序非市府權責，這不只是典型的決策黑箱代表，也是百分百卸責。」

「陳其邁宣布核准卻不知程序大有問題，等於是不及格的政治人物！」聯盟批，陳其邁搶先公布以為可以搶功，但弄巧成拙，被批評後又趕緊縮手推給中央。高鐵延伸六塊厝是錯誤決定，這是前屏東縣長潘孟安的政治路線，但陳其邁也不敢撥亂反正。

聯盟指出，陳其邁帶頭公布高鐵延伸的修正路線已經核准，權責堪稱與行政院長職位平行共構，但陳事後又說工程流程非市府權責，「等於是將交通專業讓渡給政治主導，請問敗選檢討在哪？」

聯盟說，陳其邁今天的回應間接證實該有的可行性評估被消失、甚至還未出現交通專家背書就率先決定。呼籲民進黨政府把高鐵南延重新交由專業評估，以主線延伸屏東的方案才是對高屏交通發展以及區域發展最好的模式。