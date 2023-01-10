快訊

明氣溫回升高溫可達25度！周末上看30度 「這天」起再降溫

演場會一晚住宿開價9萬元？高市觀光局出手稽查

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市觀光局今日會同消保官稽查有房價爭議的星級飯店，初步查無不法。圖／高市觀光局提供
高市觀光局今日會同消保官稽查有房價爭議的星級飯店，初步查無不法。圖／高市觀光局提供

藝人張惠妹、五月天及韓國人氣女團「BLACKPINK」將陸續在高雄開唱，演場會期間高雄飯店住宿率幾乎全滿，繼承億酒店發生房價爭議後，今天又傳出BLACKPINK演場會當天的住房價格竟從2萬元暴漲至9萬7500元。高市觀光局表示，今天下午會同消保官聯合稽查，初步未發現違規情事，另呼籲全體業者不要趁勢亂漲價，以免破壞高雄觀光形象。

張惠妹演唱會期間，歌迷原本要使用承億酒店住宿券訂房，卻被告知要加收7500元引發不滿，對此酒店承認是內部疏失，昨已聯繫客人致歉，並按照券面文字載明的平假日加價入住金額收費。

無獨有偶，今天又傳出有人訂購今年3月18日韓國女團BLACKPINK演唱日住宿，高雄某家五星級飯店住宿竟喊價至9萬7500元，抱怨定價太誇張。高市府觀光局得知後會同消保官前往稽查。

觀光局指出，今天稽查未發現違規情事，不過依據「觀光旅館業管理規則」，旅館業應將客房價格報請主管機關備查，且不得收取高於備查客房價格，若業者惡意哄抬價格，可依發展觀光條例處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

遭控業者喊冤說，去年BLACKPINK來台消息揭露後，飯店的訂房已經全滿，4人房的假日房價為2萬元，並非外傳的9萬7500元，皆有訂房紀錄可查，絕無哄抬房價。

觀光局說明，春節也是旅宿業住房高峰期，業者若惡意調漲價格將會依規定嚴懲，呼籲業者維護高雄觀光形象，切勿殺雞取卵。消費者若有消費爭議，可向行政院消保處線上申訴系統提出申訴，撥打「1950」專線諮詢，也可向高雄市政府觀光局反映，電話為（07-7995678分機1520）。

觀光局 住宿券 BLACKPINK 高雄市 春節 演唱會

延伸閱讀

張惠妹開唱日住宿券加價糾紛 高雄承億：內部疏失

住房撞期張惠妹演唱會要「+7500元」？高雄承億酒店道歉了

阿妹高雄演唱會飯店竟誇張加價 這家酒店道歉了

相關新聞

美濃農會聲明「白玉蘿蔔」商標權 專家：不主張恐遭撤銷

上周六，彰化芬園鄉舉辦免費拔蘿蔔活動，卻在活動消息誤用已遭美濃農會註冊商標的「白玉蘿蔔」名稱，美濃農會總幹事鍾清輝昨天在...

演場會一晚住宿開價9萬元？高市觀光局出手稽查

藝人張惠妹、五月天及韓國人氣女團「BLACKPINK」將陸續在高雄開唱，演場會期間高雄飯店住宿率幾乎全滿，繼承億酒店發生...

力匯國際15周年晚宴席開2000桌 創造高雄奇蹟之夜

總部設於新加坡的「力匯國際」今晚在高雄83期重畫區舉辦15周年晚宴，這是公司創設以來首度移師台灣的盛宴，席開2000桌，...

鳳山維新陸橋拆除後事故變多 公路局邀專家提解方

高雄鐵路地下化，鳳山維新陸橋拆除後，平面道路車流量變大，交通事故也變多，去年博愛路與經武路口增設左轉專用道，車道縮減引發...

2台車凸全屏東 樂齡行動再升級

屏東縣人口老化，即將邁入超高齡社會，長期關懷偏鄉孩童及獨老的純青基金會，今捐贈2台樂齡行動服務車，縣長周春米、基金會執行...

澎湖發春節敬老平安禮金 65歲以上每人5000元

澎湖縣政府今天起發放春節敬老平安禮金，65歲以上長者每人新台幣5000元，全縣有1萬8698名長者，將發出9349萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。