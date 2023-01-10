演場會一晚住宿開價9萬元？高市觀光局出手稽查

藝人張惠妹、五月天及韓國人氣女團「BLACKPINK」將陸續在高雄開唱，演場會期間高雄飯店住宿率幾乎全滿，繼承億酒店發生房價爭議後，今天又傳出BLACKPINK演場會當天的住房價格竟從2萬元暴漲至9萬7500元。高市觀光局表示，今天下午會同消保官聯合稽查，初步未發現違規情事，另呼籲全體業者不要趁勢亂漲價，以免破壞高雄觀光形象。

張惠妹演唱會期間，歌迷原本要使用承億酒店住宿券訂房，卻被告知要加收7500元引發不滿，對此酒店承認是內部疏失，昨已聯繫客人致歉，並按照券面文字載明的平假日加價入住金額收費。

無獨有偶，今天又傳出有人訂購今年3月18日韓國女團BLACKPINK演唱日住宿，高雄某家五星級飯店住宿竟喊價至9萬7500元，抱怨定價太誇張。高市府觀光局得知後會同消保官前往稽查。

觀光局指出，今天稽查未發現違規情事，不過依據「觀光旅館業管理規則」，旅館業應將客房價格報請主管機關備查，且不得收取高於備查客房價格，若業者惡意哄抬價格，可依發展觀光條例處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

遭控業者喊冤說，去年BLACKPINK來台消息揭露後，飯店的訂房已經全滿，4人房的假日房價為2萬元，並非外傳的9萬7500元，皆有訂房紀錄可查，絕無哄抬房價。

觀光局說明，春節也是旅宿業住房高峰期，業者若惡意調漲價格將會依規定嚴懲，呼籲業者維護高雄觀光形象，切勿殺雞取卵。消費者若有消費爭議，可向行政院消保處線上申訴系統提出申訴，撥打「1950」專線諮詢，也可向高雄市政府觀光局反映，電話為（07-7995678分機1520）。