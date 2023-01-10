力匯國際15周年晚宴席開2000桌 創造高雄奇蹟之夜

總部設於新加坡的「力匯國際」今晚在高雄83期重畫區舉辦15周年晚宴，這是公司創設以來首度移師台灣的盛宴，席開2000桌，現場聚集約2萬6000人，場面盛況空前，堪稱「高雄的奇蹟畫面」。

疫情解封，邊境漸開放，2023年初春，新加坡商力匯國際每年的周年盛宴首度離開新加坡總部，結果選定氣候溫暖的台灣高雄舉辦，包括台灣本地及來自星、馬、印尼、泰國、日本、緬甸、菲律賓12國二國會員，計2萬6千人齊聚高雄參加15周年晚宴，讓天氣微涼的高雄熱力四射。

今晚高雄83期重劃區會場搭起54米長、31米寬的大舞台， 擺上2000張圓桌，由高雄翰品統籌晚宴料理，端出以南台灣食材為主的「手路菜」，饗宴來自海內外的「力匯國際」成員，現場萬頭鑽動，在知名歌手動力火車高亢的歌聲下揭開序歡慶序幕，場面創高雄紀錄！

力匯國際由執行總監林汶鋒先生於2019年創設，專研生技產品，市場拓及東南亞各國，事業版圖發展迅速，台灣第一名員工是目前擔任創構總監的胡孝華，她表示，歷經10年發展，今年初終於在林口創建台灣總行。

胡孝華表示，今晚的周年晚宴猶如台灣的「尾牙」，總計動用350遊覽車載送，去年9月敲定在台灣舉辦後，各地會及下訂住宿飯店，約替高雄帶來逾2萬人的旅宿等商機，而籌備過程含整地、準備餐宴等約斥資上億經費。當初之以考量在高雄舉辦，主要是高雄的天候適宜，且旅宿後援力足以支應。

今晚盛會邀請到「動力火車」，國民歌王周華健及金曲歌王蕭煌奇獻唱，也表揚各領導人，安排無人機演出，最後由執行總監林汶峰壓軸演講。

力匯國際今年在台灣的首炮，是位在林口的台灣總行於1月8日盛大開幕，接著2月2日新加坡總部也將擁有自己獨棟大樓;，3月6日日本東京總行開幕。