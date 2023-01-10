鳳山維新陸橋拆除後事故變多 公路局邀專家提解方

高雄鐵路地下化，鳳山維新陸橋拆除後，平面道路車流量變大，交通事故也變多，去年博愛路與經武路口增設左轉專用道，車道縮減引發居民反彈。在議員建議下，今天下午公路總局邀集專家學者會勘，將研擬雙向車道朝「雙黃線對雙白線」方向修正，避免用路人在路口反映不及。

鳳山通往鳥松的維新陸橋在2019年拆除，但陸橋拆除後路面坡度起伏不定，不少人認為「有陸橋的時候交通比較順暢，拆掉陸橋反而衍生事故」。去年4月公路總局在博愛路與經武路口的雙向增設左轉專用道，因經武路的道路寬度不一，增設左轉道後導致兩個車道會突然縮減成一個車道，居民陸續向議員李雅靜及黃捷反映事故變多，要求改善。

李雅靜表示，這個路口她已經邀請相關單位多次會勘未獲改善，她認為應該要兩個對向車道修正成「對稱車道」，將路面中心線對齊，避免用路人行駛到對向時，反應不及變成逆向行車。黃捷則認為，再微調路寬，在現有路型條件下使上下游接得更順暢。

居民抱怨說，路口處於下坡，車道突然縮減會反應不及，也有人說「標線讓開車的人眼花撩亂」、「在地居民都會ㄟ（擦撞）到，何況外地人」。

今天下午公路總局第三區養護工程處邀集專家學者至路口會勘，成功大學林佐鼎、文藻外語大學賴文泰等學者建議指出，目前雙向左轉專用道偏移未對稱，變來變去會造成混亂，可考慮修改車道寬度以求對稱；下坡處緊鄰路口，交通標線可考慮往後退及加大停等區範圍，增加應變空間。北門里長謝秀霞說，路口若增設測速照相器，下坡車輛速度會降低。