快訊

明氣溫回升高溫可達25度！周末上看30度 「這天」起再降溫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鳳山維新陸橋拆除後事故變多 公路局邀專家提解方

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
在維修陸橋拆除後，經武路與博愛路口的車流量變大，再加上路面高低起伏不定，處於下坡處的車子速度也比較快，鄰近店家說，汽機車擦撞事故頻傳。記者徐白櫻／攝影
在維修陸橋拆除後，經武路與博愛路口的車流量變大，再加上路面高低起伏不定，處於下坡處的車子速度也比較快，鄰近店家說，汽機車擦撞事故頻傳。記者徐白櫻／攝影

高雄鐵路地下化，鳳山維新陸橋拆除後，平面道路車流量變大，交通事故也變多，去年博愛路與經武路口增設左轉專用道，車道縮減引發居民反彈。在議員建議下，今天下午公路總局邀集專家學者會勘，將研擬雙向車道朝「雙黃線對雙白線」方向修正，避免用路人在路口反映不及。

鳳山通往鳥松的維新陸橋在2019年拆除，但陸橋拆除後路面坡度起伏不定，不少人認為「有陸橋的時候交通比較順暢，拆掉陸橋反而衍生事故」。去年4月公路總局在博愛路與經武路口的雙向增設左轉專用道，因經武路的道路寬度不一，增設左轉道後導致兩個車道會突然縮減成一個車道，居民陸續向議員李雅靜及黃捷反映事故變多，要求改善。

李雅靜表示，這個路口她已經邀請相關單位多次會勘未獲改善，她認為應該要兩個對向車道修正成「對稱車道」，將路面中心線對齊，避免用路人行駛到對向時，反應不及變成逆向行車。黃捷則認為，再微調路寬，在現有路型條件下使上下游接得更順暢。

居民抱怨說，路口處於下坡，車道突然縮減會反應不及，也有人說「標線讓開車的人眼花撩亂」、「在地居民都會ㄟ（擦撞）到，何況外地人」。

今天下午公路總局第三區養護工程處邀集專家學者至路口會勘，成功大學林佐鼎、文藻外語大學賴文泰等學者建議指出，目前雙向左轉專用道偏移未對稱，變來變去會造成混亂，可考慮修改車道寬度以求對稱；下坡處緊鄰路口，交通標線可考慮往後退及加大停等區範圍，增加應變空間。北門里長謝秀霞說，路口若增設測速照相器，下坡車輛速度會降低。

第三區養護工程處副處長許通盛表示，初步會以「雙黃線對雙白線」的方式著手改善路口標線，彙整專家學者及議員意見後擬定改善策略。

為改善鳳山博愛路及經武路口的交通問題，去年公路總局增設左轉專用道，不料增設後原本經武路兩個車道在通過博愛路後被縮減成一個，而且兩端專用道無法對稱，居民紛向民代反映希望改善。記者徐白櫻／攝影
為改善鳳山博愛路及經武路口的交通問題，去年公路總局增設左轉專用道，不料增設後原本經武路兩個車道在通過博愛路後被縮減成一個，而且兩端專用道無法對稱，居民紛向民代反映希望改善。記者徐白櫻／攝影
高市交通局及會勘學者都建議，應該要讓兩個左轉專用道可以對稱，可從調整車道寬度來改善，盡量讓雙向車道可以達到「雙黃線對雙白線」。記者徐白櫻／攝影
高市交通局及會勘學者都建議，應該要讓兩個左轉專用道可以對稱，可從調整車道寬度來改善，盡量讓雙向車道可以達到「雙黃線對雙白線」。記者徐白櫻／攝影
今天下午公路總局第三區養護工程處邀集專家學者至路口會勘，研擬改善措施。記者徐白櫻／攝影
今天下午公路總局第三區養護工程處邀集專家學者至路口會勘，研擬改善措施。記者徐白櫻／攝影

車道 鐵路地下化 李雅靜

相關新聞

美濃農會聲明「白玉蘿蔔」商標權 專家：不主張恐遭撤銷

上周六，彰化芬園鄉舉辦免費拔蘿蔔活動，卻在活動消息誤用已遭美濃農會註冊商標的「白玉蘿蔔」名稱，美濃農會總幹事鍾清輝昨天在...

演場會一晚住宿開價9萬元？高市觀光局出手稽查

藝人張惠妹、五月天及韓國人氣女團「BLACKPINK」將陸續在高雄開唱，演場會期間高雄飯店住宿率幾乎全滿，繼承億酒店發生...

力匯國際15周年晚宴席開2000桌 創造高雄奇蹟之夜

總部設於新加坡的「力匯國際」今晚在高雄83期重畫區舉辦15周年晚宴，這是公司創設以來首度移師台灣的盛宴，席開2000桌，...

鳳山維新陸橋拆除後事故變多 公路局邀專家提解方

高雄鐵路地下化，鳳山維新陸橋拆除後，平面道路車流量變大，交通事故也變多，去年博愛路與經武路口增設左轉專用道，車道縮減引發...

2台車凸全屏東 樂齡行動再升級

屏東縣人口老化，即將邁入超高齡社會，長期關懷偏鄉孩童及獨老的純青基金會，今捐贈2台樂齡行動服務車，縣長周春米、基金會執行...

澎湖發春節敬老平安禮金 65歲以上每人5000元

澎湖縣政府今天起發放春節敬老平安禮金，65歲以上長者每人新台幣5000元，全縣有1萬8698名長者，將發出9349萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。