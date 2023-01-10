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2台車凸全屏東 樂齡行動再升級

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
長期關懷偏鄉孩童及社區老人的純青基金會，今捐贈屏東縣府2台樂齡行動服務車，這台是為偏鄉獨老提供居家水電維修服務的維修咖啡車，一邊修繕一邊喝咖啡。記者張已亷／攝影
長期關懷偏鄉孩童及社區老人的純青基金會，今捐贈屏東縣府2台樂齡行動服務車，這台是為偏鄉獨老提供居家水電維修服務的維修咖啡車，一邊修繕一邊喝咖啡。記者張已亷／攝影

屏東縣人口老化，即將邁入超高齡社會，長期關懷偏鄉孩童及獨老的純青基金會，今捐贈2台樂齡行動服務車，縣長周春米、基金會執行長張琛惠更一起與現場長輩們跳起健康操，感受2.0版的多元升級服務，讓社會福利深入帶到每一個需要的角落，用實際行動落實社會責任，讓弱勢獨老感受社會大眾的愛與溫暖。

純青樂齡基金會從2015年與縣府合作以來，共舉辦2340場巡迴服務，走遍33個鄉鎮，深入地方社福據點，將資源輸送給偏鄉獨老，至去年11月累計服務6萬1464位長輩，今行動再升級，服務更全面，以行動健身房及維修咖啡等2項創新概念，使長輩能得到更完善的照顧。

縣長周春米說，屏東幅員狹長，服務車單趟最高里程數達117公里，跑遍地方各鄉鎮關懷獨老，歲末年初之際，收到來自純青樂齡基金會的大禮，一台是針對長輩客製化的多元行動樂齡車，提供延緩認知功能退化的健身課程，附娛樂設施，「希望可以開到自己母親那邊一起唱卡拉OK」，另一台是為偏鄉獨老提供居家水電維修服務的維修咖啡車，一邊修繕一邊喝咖啡，20位志工提供技術為長輩點亮燈光，讓屏東長照服務更加完善。

「我自己就是樂齡人，希望有一天我可以到屏東跟你們一起共享」，純青基金會執行長張琛惠表示，有感於鄉村老年人農忙後無處可去，多被閒置家中，「他們不是看電視，而是被電視看」，她與社會處接洽，結合各社區據點，7年來不間斷提供樂齡服務。她說，一次遇到一位高齡92歲的阿嬤握著她的手說，「來參加5年了，沒有悶在家裡，5年來都很快樂」，她深受感動希望獨老快樂地過完人生最後階段。

長期關懷偏鄉孩童及社區老人的純青基金會，今捐贈屏東縣府2台樂齡行動服務車，提升偏遠地區長輩生活自理能力及品質，讓社會福利深入帶到每一個需要的角落。記者張已亷／攝影
長期關懷偏鄉孩童及社區老人的純青基金會，今捐贈屏東縣府2台樂齡行動服務車，提升偏遠地區長輩生活自理能力及品質，讓社會福利深入帶到每一個需要的角落。記者張已亷／攝影
長期關懷偏鄉孩童及社區老人的純青基金會，今捐贈屏東縣府2台樂齡行動服務車，這台是為偏鄉獨老提供居家水電維修服務的維修咖啡車，一邊修繕一邊喝咖啡。記者張已亷／攝影
長期關懷偏鄉孩童及社區老人的純青基金會，今捐贈屏東縣府2台樂齡行動服務車，這台是為偏鄉獨老提供居家水電維修服務的維修咖啡車，一邊修繕一邊喝咖啡。記者張已亷／攝影
長期關懷偏鄉孩童及社區老人的純青基金會，今捐贈屏東縣府兩台樂齡行動服務車，這台是針對長輩客製化的多元行動樂齡車，提供延緩認知功能退化的健身課程，附有娛樂設施。記者張已亷／攝影
長期關懷偏鄉孩童及社區老人的純青基金會，今捐贈屏東縣府兩台樂齡行動服務車，這台是針對長輩客製化的多元行動樂齡車，提供延緩認知功能退化的健身課程，附有娛樂設施。記者張已亷／攝影
長期關懷偏鄉孩童及社區老人的純青基金會，今捐贈屏東縣府兩台樂齡行動服務車，縣長周春米、基金會執行長張琛惠與現場長輩們跳起健康操，感受2.0版的多元升級服務。記者張已亷／攝影
長期關懷偏鄉孩童及社區老人的純青基金會，今捐贈屏東縣府兩台樂齡行動服務車，縣長周春米、基金會執行長張琛惠與現場長輩們跳起健康操，感受2.0版的多元升級服務。記者張已亷／攝影

屏東縣 偏鄉 咖啡

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