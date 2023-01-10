美濃農會聲明「白玉蘿蔔」商標權 專家：不主張恐遭撤銷
上周六，彰化芬園鄉舉辦免費拔蘿蔔活動，卻在活動消息誤用已遭美濃農會註冊商標的「白玉蘿蔔」名稱，美濃農會總幹事鍾清輝昨天在臉書發出聲明抗議，也無奈表示商標自2012年註冊，多次遭誤用，用心經營的在地農產品牌，希望能獲各界重視。
據了解，美濃所產的白玉蘿蔔，其實是日本朝陽早生蘿蔔種，農民或個人都能自行引進該品種蘿蔔種植，但「白玉蘿蔔」只有美濃才有。
過去美濃養豬、菸草業興盛，當時被在地居民稱為「小蘿蔔」的白玉蘿蔔，只被種在零散畸零地，是可有可無的配角。台灣加入WTO後，菸業沒落，小蘿蔔出頭，細嫩肉質與清甜滋味躍升美濃代表性農產，得天獨厚的地理氣候條件，「白玉蘿蔔」幾乎成為美濃限定，農會因此向智慧財產局註冊商標，決定打出自己的小蘿蔔品牌。
美濃農會總幹事鍾清輝說，客家人會在正廳底下祭祀土地龍神，龍神兩旁張貼對聯「土中生白玉，地內出黃金」，汲取客家重信仰、勤奮的精神，取對聯「白玉」二字，自此定名「白玉蘿蔔」。
鍾清輝公開聲明後，彰化芬園鄉農會總幹事有親自來電致歉，表示為了行銷地方農產，才會借用名聲響亮的白玉蘿蔔稱號，沒有惡意。
鍾清輝說，外縣市免費拔白玉蘿蔔的消息釋出後，就有在地農民收到民眾反映「中部拔蘿蔔不用錢，為什麼美濃拔蘿蔔要錢？」讓辛苦耕種白玉蘿蔔的農民大嘆無奈，表示「我們也是要生活」。
鍾清輝說，這次鄭重對外聲明白玉蘿蔔商標權，不是為了責怪或求償，是想喚起社會大眾、農業界重視「農業品牌」，智慧財產權不僅限於科技、藝術，農民長期辛苦耕耘、經營的農產品質，也需要品牌來保障，權益需要受到重視。
鍾清輝進一步說明，農產走出自己的品牌，提高辨識度、代表性，才能讓台灣人對自家蔬果與有榮焉，減緩山寨、進口農產衝擊；結合地方人文、歷史特色，農產說出在地故事，進而發展休閒、加工、觀光，產業加值能走得更長遠。
台灣大學法律系教授李素華說，這時候公開主張商標權益是對的，否則商標遭誤用時間久，民眾當成一般形容詞，商標就可能被申請異議或評定，有被撤銷風險。
李素華說，目前國內整體智慧財產權意識不夠，法條解釋的模糊地帶多，造成實務上法官常對爭議從寬審理；他鼓勵，這樣的環境下，台灣更應發展、推廣本土品牌，如同青森蘋果、夕張哈密瓜走出代表性，品牌響亮、辨識度高，就能避免被隨意侵權使用；出現「搭便車」行為，也能主張權利，捨去削價競爭。
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