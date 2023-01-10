美濃小番茄挺過氣候挑戰 「天選橙蜜香」得主今出爐

今天上午高雄美濃農會舉辦「小果番茄橙蜜香品質評鑑競賽」，共15位農民入圍決賽，經過前兩階段田間審查、農藥殘留檢測，最終再依糖度、色澤、口感等條件決選，今天評鑑結果出爐，農友黃郁嘉奪得冠軍。美濃農會表示，今年賽制改變，加上氣候挑戰嚴峻，站上決賽舞台的都是「天選橙蜜香」。

橙蜜香番茄和紅豆、敏豆、白玉蘿蔔，並稱美濃冬季裡作四大天王，高人氣甚至帶動老字號品種玉女番茄、新興品種金瑩番茄，逐漸在市場嶄露頭角。

美濃作為高雄小番茄主要產區，種植小果番茄農民，超過300位，面積突破250公頃，其中橙蜜香番茄種植面積占4成，每年12月至隔年4月是產季，今天舉辦評鑑比賽，也是宣告美濃橙蜜香番茄季開跑，吸引消費者品嚐近年人氣竄升的明星小番茄。

美濃農會表示，今年小果番茄的決賽規則稍有改變，甜度分數占比從30%降為25%，平均單果重及果實整齊度從20%降為15%；另外，過去第一階段田間審查成績沒有納入決賽，今年起納入決賽評選標準，評分占比10%。

美濃農會說，評分方式微調，主要是希望除了強調橙蜜香番茄的甜度、外觀，也鼓勵農民兼顧整體口感及風味，同時強化田間環境、提升為友善的管理方式。

今年決賽入選15位農民，8位獲獎，農友黃郁嘉奪得冠軍，亞、季軍分別是黃于真、張貴富，優勝5名為林奕辰、蕭成龍、林作賢、黃文輝、蕭飛龍。

美濃農會有感去年氣候嚴峻，直到秋天，高雄都還有攝氏32度以上高溫，喜冷涼氣候的小番茄遇到極大挑戰，在去年10月底，各地爆發嚴重瘋欉災情，原本也要辦理評鑑賽的玉女、金瑩小番茄被迫取消，僅剩橙蜜香，因此今天能站上決賽舞台的果農，種植的絕對是「天選橙蜜香」。

高雄農業局長張清榮表示，美濃橙蜜香番茄皮薄多汁、果肉厚實，廣受消費者喜愛；除了農民對自身品質的堅持，農業局近年也積極輔導農會，辦理多場橙蜜香番茄安全用藥及栽培管理講習，橙蜜香番茄優秀品質是「高雄農產品的驕傲」。