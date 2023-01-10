離島首家職業傷病診治網絡醫院揭牌　就近照護澎湖勞工

澎湖縣長陳光復今天上午到惠民醫院出席，離島首家職業傷病診治網絡醫院揭牌儀式；陳說，該院長期照顧離島居民健康，未來職業傷病診治網絡醫院啟用，能供在地勞工就近職災就醫，也完善醫療照顧。

今啟用揭牌儀式陳光復、勞動部常務次長陳明仁、勞動部職安署長鄒子廉、澎湖縣政府社會處長桂祥晟、立委楊曜服務處助理段湘玲、財團法人職業災害預防及重建中心執行長何俊傑等人出席。

談及惠民醫院成立，陳光復說，自1952年首批靈醫會士到澎湖，1957年便成立醫院，創立至今已有65年歷史，肩負照顧澎湖長者、身障等弱勢族群的任務，這次職業傷病診治網絡醫院揭牌，更感謝勞動部及高雄醫學大學附設中和紀念醫院協助，未來能讓勞工職傷有立即治療。

陳明仁表示，災保法施行後，每個職災勞工從傷病診治、醫療復健到職能復健，都能受到妥善的照顧與協助，由高雄醫學大學附設中和紀念醫院協助在惠民醫院支援開診，將提升離島地區職業醫學診治能量。