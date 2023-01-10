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高捷2聯開案首度招標流標 捷運局：因應市場趨勢調整招商條件

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
O13大東站聯開案模擬圖。圖／高市捷運局提供
O13大東站聯開案模擬圖。圖／高市捷運局提供

高雄市全力推動軌道運輸，目前四線齊發（捷運黃線、小港林園延伸線、岡山路竹延伸線及輕軌二階），為挹注建設經費，市府陸續推出聯開案，但捷運橘線O10衛武營站及O13大東站兩岸在去年首度招標，但因截止前無人投標，今年初宣布流標。市府捷運局表示，將調整開發策略，重新評估招商條件後再招標，也強調捷運建設推動時程不受影響。

捷運局指出，兩案都是去年上半年招標，後續延至年底仍無人投標。會再重新檢討相關制度，緩解投資人開發前期資金壓力。調整開發策略及重新評估招商條件後，會再重新招標。也會因應不動產環境及金融條件，適時推出其他優質場站聯合開發標的，配合整體財務調度，捷運不會受聯開案進度影響。

衛武營聯開案基地位於苓雅區及鳳山區交會處的精華區位，面積約5500坪。往東可至鳳山市中心、大東藝術中心，往西可連接國道一號高速公路。O13大東站土地開發案在大東藝文中心對面，與9.33公頃大東公園為鄰，步行範圍行政機關、醫療院所、學校、藝文及休閒設施生活機能成熟。

副市林欽榮去年1月底宣布捷橘線O10、黃線Y18衛武營共站聯開案啟動，基地有雙捷運交匯，發展潛力強。預計興建約8.5萬坪樓地板面積開發大樓、引進約180億元資金，為高雄軌道經濟新地標。

捷運局指出，去年下半年整體不動產及金融市場環境影響，加上升息影響，高市營建工程物價總指數飆升，雖近期營建工程物價漲勢稍有緩和，但仍處於近年高點。加上疫情影響，整體缺工缺料嚴重。加上兩案建築量體大，種種因素讓潛在投資人擔心在成本提高下，不確定是否能如期完工。

捷運局表示，後續也將考量市場環境，持續推出捷運岡山路竹延伸線RK1、黃線Y10、Y15、橘線O9站等開發案件，加速推動捷運聯合開發。

O10衛武營站聯開案模擬圖。圖／高市捷運局提供
O10衛武營站聯開案模擬圖。圖／高市捷運局提供
市政府啟動捷運衛武營站聯開案，開發基地為原公車總站建軍站，但首標無人投標流標。報系資料照
市政府啟動捷運衛武營站聯開案，開發基地為原公車總站建軍站，但首標無人投標流標。報系資料照

捷運 衛武營 岡山

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