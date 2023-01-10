快訊

倒數10天！ 民生社區老字號「二馬刀削麵」要熄燈了 老闆嘆：找嘸接班人

疫情起伏！本土+2萬4503例 境外暴增560例「再創新高」

境外污染南移空品惡化 高市啟動「分區管制、重點稽查」應變

中央社／ 高雄10日電

高雄今天受境外污染物向南累積移動，加上清晨污染物不易擴散，造成空品為橘色提醒到紅色警示等級。環保局進行「分區管制、重點稽查」應變作為，也提醒市民做好個人防護。

高雄市政府環保局今天新聞稿指出，全台西半部受殘留境外污染物隨弱北風往南累積移動，且清晨逆溫層低、晨霧現象，擴散條件不佳，污染物不易擴散，造成高雄空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級。

針對今年首波高濃度境外污染物，環保局空污噪音防制科表示，市府除關注空品變化，連續6天通報轄內各大業者持續減排降載，也通報轄內前50大營建工地業者加強防制作業，減緩污染排放，並進行「分區管制、重點稽查」。

空污與噪音防制科指出，相關應變措施包含派遣無人機高空查緝北高雄農業廢棄物燃燒；加強路邊攔查、怠速稽查及目測判煙中高雄都會區移動源，同時針對重點路段出動洗街車清洗，減少車行揚塵；進場查核南高雄業者設備操作情形，並利用CEMS 24小時監控業者污染排放情形。

依環保局統計，興達電廠、中鋼鋁業、台合科技等工廠製程已配合停爐或停車；台塑仁武廠、中鋼、中華紙漿等業者執行降載、減排；台橡、中油、林園先進等工廠提升防制設備效能；累積道路洗掃共670公里、UAV無人機巡查1580公頃；執行路邊檢測、怠速稽查等稽查措施共1381輛，總計減少5萬7681公斤污染物排放。

環保局也提醒民眾隨時注意空氣品質變化，當空品不良時如需外出做好適當防護，並建議儘量使用大眾運輸工具，減少污染排放，為減緩空品共盡心力。

空污 噪音 空氣品質 高雄市

延伸閱讀

空氣差中市貼跨年煙火遭轟 環局：中火降載並應變防汙

全台19測站空品亮紅燈 嘉義PM2.5濃度最高

台中霧茫茫達「橘色提醒」 敏感族群外出要戴口罩

影／彰化空品不佳又發生雜草火警 一旁喜宴賓客灰頭土臉驚逃

相關新聞

陳其邁臉書搭流水席話題 PO文「高雄的辦桌，真的好吃a！」

近日高雄流水席「a」事件引發熱議，一名台北準新娘在臉書社團抱怨高雄夫家想辦流水席，但自己想辦在飯店。準新娘抱怨流水席「很...

離島首家職業傷病診治網絡醫院揭牌　就近照護澎湖勞工

澎湖縣長陳光復今天上午到惠民醫院出席，離島首家職業傷病診治網絡醫院揭牌儀式；陳說，該院長期照顧離島居民健康，未來職業傷病...

高捷2聯開案首度招標流標 捷運局：因應市場趨勢調整招商條件

高雄市全力推動軌道運輸，目前四線齊發（捷運黃線、小港林園延伸線、岡山路竹延伸線及輕軌二階），為挹注建設經費，市府陸續推出...

春節採買愛注意！屏東縣府宣導食安把關民眾健康

隨著農曆春節到來，各地商家開始暖身，展現特色年貨吸引民眾訂購，美食當前別忘注意食品安全，屏東縣政府今舉辦年前食安宣導活動...

鳳山頂庄一街銜接寶陽路橋梁今通車 陳其邁笑問：橋名想好沒？

鳳山區過埤里與南成里是鳳山新興的生活區，但兩里長期被鳳山溪阻隔，周邊有大林蒲遷村預定地、77期和頂庄市地重劃等區域。市府...

環團憂澄清湖岸公園解編毀生態 高市府：打造鳥松生活城

森林城市協會等民間團體今天陳情，高雄市政府都發局通過「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」，是毀公園綠地蓋豪宅，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。