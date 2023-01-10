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春節採買愛注意！屏東縣府宣導食安把關民眾健康

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
隨著農曆春節到來，採買年貨別忘注意食品安全，屏東縣政府今舉辦年前食安宣導活動，縣長周春米表示，為了讓市民在年節買得安心、吃得健康，將加強稽查市售年貨商品，民眾選購及烹飪時也應謹慎注意。記者張已亷／攝影
隨著農曆春節到來，採買年貨別忘注意食品安全，屏東縣政府今舉辦年前食安宣導活動，縣長周春米表示，為了讓市民在年節買得安心、吃得健康，將加強稽查市售年貨商品，民眾選購及烹飪時也應謹慎注意。記者張已亷／攝影

隨著農曆春節到來，各地商家開始暖身，展現特色年貨吸引民眾訂購，美食當前別忘注意食品安全，屏東縣政府今舉辦年前食安宣導活動，縣長周春米現場示範、發送食品檢查試劑，她表示，為了讓市民在春節買得安心、吃得健康，將加強稽查市售年貨商品，民眾選購及烹飪時也應謹慎注意，如有疑慮可撥打1950消費者服務專線求尋協助。

傳統市場及流動攤販多半以散裝方式販售，大多沒有清楚標示品名及原產地，縣長周春米表示，民眾採買時應注意標籤來源是否清楚，避免購買顏色過於鮮艷、有異味、包裝不完整的商品，烹飪時注意衛生清潔、鮮食保存期限、生熟食分開調理，她強調將加強稽查年節食品，如蘿蔔糕、香腸、瓜子、魷魚絲等，讓民眾春節準備期間，放心享受屏東新鮮好物。

屏東縣衛生局局長張秀君表示，現場安排稽查人員實地抽樣檢測、解說發送食品試劑，讓民眾能篩選辨別出色素、漂白劑等添加物，避免將有害化學物質吃下肚。

帶著學齡孩子參與活動的張媽媽說，年前大量採買時會擔心食品新鮮度和保存問題，攤販和商家不一定會明確標示食品來源和期限，「大包裝什麼時候拆的也不知道」，他坦言，目前買到有問題的商品都是直接丟掉，以消極的方式處理。

對此，消保官吳清宜表示，民眾採買生鮮食品要選擇有信譽的商家，注意價格、重量等資訊是否明確標示，如果有任何疑慮可向衛生單位檢舉，或者撥打1950消費者服務專線求尋協助。

屏東縣政府今舉辦年前食安宣導活動，現場解說、發送食品簡易檢查試劑，讓民眾能篩選出色素、漂白劑等添加物，避免將有害化學物質吃下肚。記者張已亷／攝影
屏東縣政府今舉辦年前食安宣導活動，現場解說、發送食品簡易檢查試劑，讓民眾能篩選出色素、漂白劑等添加物，避免將有害化學物質吃下肚。記者張已亷／攝影
屏東縣政府今舉辦年前食安宣導活動，現場解說、發送食品簡易檢查試劑，讓民眾能篩選出色素、漂白劑等添加物，避免將有害化學物質吃下肚。記者張已亷／攝影
屏東縣政府今舉辦年前食安宣導活動，現場解說、發送食品簡易檢查試劑，讓民眾能篩選出色素、漂白劑等添加物，避免將有害化學物質吃下肚。記者張已亷／攝影
隨著農曆春節到來，採買年貨別忘注意食品安全，屏東縣政府今舉辦年前食安宣導活動，縣長周春米表示，為了讓市民在年節買得安心、吃得健康，將加強稽查市售年貨商品，民眾選購及烹飪時也應謹慎注意。記者張已亷／攝影
隨著農曆春節到來，採買年貨別忘注意食品安全，屏東縣政府今舉辦年前食安宣導活動，縣長周春米表示，為了讓市民在年節買得安心、吃得健康，將加強稽查市售年貨商品，民眾選購及烹飪時也應謹慎注意。記者張已亷／攝影

屏東縣政府 衛生局 春節

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