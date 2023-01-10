陳其邁臉書搭流水席話題 PO文「高雄的辦桌，真的好吃a！」

近日高雄流水席「a」事件引發熱議，一名台北準新娘在臉書社團抱怨高雄夫家想辦流水席，但自己想辦在飯店。準新娘抱怨流水席「很Low」，因準新娘抱怨常用「a」（欸）結尾，許多網友拿此當梗調侃。高雄市長陳其邁臉書粉絲專頁也趕搭此「a」風潮，PO了數張辦桌美食照說「高雄的辦桌，真的好吃a！」半小時內已有7千多人按讚，吸引近5百人留言。

近期一名待嫁新娘在匿名公社發文，指出男方家裡想辦流水席，她則希望辦在漢來大飯店，她委屈地說「竟然要在路邊辦一場Low到不行的婚宴」，並稱男方爸爸本來要出600萬買房金，如今卻想收回去，怒嗆要退婚「還沒嫁到你們家，就想先給我下馬威」，引發網友熱烈討論。昨男方妹妹透露，這婚應該是結不成了，並透露女方真實年齡。

陳其邁今天也趕搭此風潮，在臉書專頁上PO多張辦桌美照，他說，「高雄的辦桌，真的好吃a！」內門是總鋪師的故鄉，煮食有夠厲害！所以說到辦桌文化，高雄的就是和別人不一樣。每年「初二回娘家」辦桌，都是內門的重頭戲。

陳其邁還說，丈母娘歡迎女兒帶女婿回家，在家裡準備澎湃辦桌。長遠下來形成文化，辦桌活動也已經辦了8年。疫情後今年再復辦，開賣兩周就秒殺。且價錢合理，每桌6600，就能吃到龍膽石斑火鍋、八寶丸、清蒸龍虎斑等精緻手路菜。吃完辦桌後，也可以包菜尾回家。「各種料都有，伴著白飯吃，超級美味a！」是很多人喜歡的好滋味。

此文一出馬上引發網友熱議，也吸引近5百人留言，多位高雄市議員也來留言，大家紛紛以「a」做文章。陳其邁還在留言繼續PO照寫「澎湃的龍蝦沙拉，高雄辦桌也常看得到a。」「不可能不吃這道的吧？還要包回家a。」市議員黃捷也留言說「我們高雄的辦桌真的讚a！吃不完一定要打包回家才內行a！」有網友說「謎底揭曉了，原來是高雄市的辦桌文化推廣a。」