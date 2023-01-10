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離島首座「職業傷害診治網絡醫院」 造福澎湖勞工

中央社／ 澎湖縣10日電

首座離島「職業傷害診治網絡醫院」，今天在澎湖惠民醫院揭牌，未來將作為職業傷害的專責醫院，提供澎湖在地勞工最近的醫療服務，讓勞工早日回到職場。

勞動部「職業傷害診治網絡醫院」今天由勞動部次長陳明仁、澎湖縣長陳光復、職安署長鄒子廉與職災預防及重建中心執行長何俊傑等人共同揭牌，離島首座「職業傷害診治網絡醫院」，並由高雄醫學大學附設中和醫院指派科醫師駐診。

陳明仁表示，勞工職業災害保險及保護法去年5月施行，事業單位無論規模大小，雇主都必須為勞工投保職災保險，醫療機構有各區域內具有職業醫學科診治能量，目前全台有15家職災專責醫院，還有台北、北、中、南、東和高屏區6大醫療照護區塊，其中金馬澎離島，目前也積極建置網絡醫院，今天澎湖馬公惠民醫院率先加入，成為離島勞工的靠山。

陳光復表示，惠民醫院創立至今已有65年歷史，長期照顧澎湖長者、身障等弱勢族群健康，感謝勞動部及高雄醫學大學附設中和紀念醫院協助，讓勞工職業傷害獲得立即性治療。

一名女清潔隊員工作中車禍受傷，平時往返高雄看診，今天直接在惠民醫院診治，接受高醫醫師王肇齡的就近看診服務，不用再舟車勞頓。

馬公惠民醫院有完善全齡化的復健專才，包含職能、物理、心理、語言治療師等，新建置的「職業傷害診治網絡醫院」由高雄醫學大學附設中和醫院職業醫學科專科醫師支援，成為離島地區首家職業傷病診治網絡醫院，將為職災勞工提供高品質醫療服務。

澎湖縣 馬公 職災

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