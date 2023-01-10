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鳳山頂庄一街銜接寶陽路橋梁今通車 陳其邁笑問：橋名想好沒？

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
鳳山頂庄一街銜接寶陽路橋梁，經費1億1367萬元，前年11月開工，今天完工通車。記者林巧璉／攝影
鳳山頂庄一街銜接寶陽路橋梁，經費1億1367萬元，前年11月開工，今天完工通車。記者林巧璉／攝影

鳳山區過埤里與南成里是鳳山新興的生活區，但兩里長期被鳳山溪阻隔，周邊有大林蒲遷村預定地、77期和頂庄市地重劃等區域。市府爭取中央經費蓋橋，讓居民往來更方便、安全，高雄市長陳其邁今出席通車典禮說，居民過去上下班都要從八八快速道路下方經過，車流大危險高，橋梁讓居民更安全、便利。

鳳山頂庄一街銜接寶陽路橋梁，經費1億1367萬元，前年11月開工，今天完工通車。全長約58.2公尺，寬12公尺，設置雙向混合車道，完工後與原有保成一路及溪濱一街串聯健全周邊路網，紓解鄰近交通汽、機車與大貨車爭道情形，橋面上兩側更設置寬2公尺人行道

陳其邁今天一到場就和里長話家常說，「這個橋名字想好沒？」因橋的兩端一邊是頂庄一街、一邊是寶陽路，兩里的里長對於橋名還沒有共識。陳其邁致詞說，連接南成里跟過埤里的橋梁總經費是1.1億，要感謝立委許智傑及行政院的支持，補助9千萬元左右，讓這個橋梁能夠連結南成跟過埤兩里的交通。

過埤里里長莫尚忠說，此案經7年爭取，終於在前年經過許智傑、市議員陳慧文等人的努力下獲得經費，過去本來只規畫單向通行，後續持續爭取終於獲得雙向、人行步道等，經費也從原本的6千萬提升至1億1千多萬。未來結合周邊腳踏車租借站和養生公園、兒童公園等，能讓生活區更完整。

今天通車典禮多數鳳山區市議員皆到場，里民也歡喜迎新橋，更高舉感謝陳其邁市場、市議員等布旗。居民黃太太說，真的很感謝市長把橋蓋起來，這對周邊居民非常方便，終於不用再天天繞道，可省10多分的通勤時間，安全也有保障。

鳳山頂庄一街銜接寶陽路橋梁，經費1億1367萬元，前年11月開工，今天完工通車。記者林巧璉／攝影
鳳山頂庄一街銜接寶陽路橋梁，經費1億1367萬元，前年11月開工，今天完工通車。記者林巧璉／攝影
鳳山頂庄一街銜接寶陽路橋梁，經費1億1367萬元，前年11月開工，今天完工通車。記者林巧璉／攝影
鳳山頂庄一街銜接寶陽路橋梁，經費1億1367萬元，前年11月開工，今天完工通車。記者林巧璉／攝影
鳳山頂庄一街銜接寶陽路橋梁，經費1億1367萬元，前年11月開工，今天完工通車。記者林巧璉／攝影
鳳山頂庄一街銜接寶陽路橋梁，經費1億1367萬元，前年11月開工，今天完工通車。記者林巧璉／攝影

陳其邁 議員 人行道

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