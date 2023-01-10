環團憂澄清湖岸公園解編毀生態 高市府：打造鳥松生活城

森林城市協會等民間團體今天陳情，高雄市政府都發局通過「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」，是毀公園綠地蓋豪宅，呼籲應兼顧生態與景觀遊憩。高市府表示，此計畫是打造生活、運動、育樂機能共榮的鳥松生活城。

森林城市協會理事長莊傑任表示，緊鄰澄清湖的湖岸綠帶，對水源區的保護、生態保育、觀光景觀保存、民眾遊憩、水患防治，都有重要的功能。但去年底高市府都發局通過「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」，現已送交內政部都市計畫委員會審查，可能會毀公園綠地蓋豪宅。

莊傑任表示，澄清湖風景區湖岸未保留60至100米綠帶，道路、建地緊鄰破壞景觀生態；公園用地將減少7.8公頃，低於都市計畫法規定的10%；計畫變更將導致上百棵的樹木牴觸；滯洪用地減少7公頃，周邊社區未來恐釀更嚴重水患；道路、捷運聯開豪宅區緊鄰飲用水源保護區，影響飲用水安全；既有旅館、演藝廳、勞工局辦公空間用約28年就拆除，浪費錢也不環保；衝擊大埤路未來交通。民間團體呼籲政府撤案改善，共同守護澄清湖風景區。

「民間團體並不是反對開發。」高雄市公民監督公僕行動聯盟副理事長陳銘彬表示，所有工程計畫都應以保留或增加樹木綠地為優先規畫重點，但此計畫卻是減少7.8公頃綠地，對澄清湖的生態環境造成更大的影響。

生態研究員楊吉壽說，目前基地北側湖岸蓋豪宅會影響生態，過去澄清湖曾經是上萬隻水鳥的棲地，後來因為湖岸水泥化、道路、建案高樓建設的影響，現在很難看到水鳥。希望基地北側的大埤路要退縮60至100公尺，讓水泥化的湖岸可以變身成湖岸森林，並將水泥護岸重新營造成適合鳥類棲息的自然植被。

民間團訴求有五點，包括：澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫撤案重新設計；內政部都市計畫委員會駁回本案開發計畫申請；反對基地北側聯開蓋豪宅高樓，建築應集中原停車場區開發；湖岸大埤路退縮拉直，讓出60米以上的綠帶；反對綠地、樹木、滯洪公園的減損。

高市府表示，澄清湖棒球場88年啟用，缺少永續經營整體規畫，周邊缺乏便捷大眾運輸系統，鄰近區域公共設施用地自民國58年劃設至今多尚未開闢，原有的澄清會館、演藝廳現為閒置，所以市府應重新檢討各項設施，並給予妥適規劃。

高市運發局澄清，滯洪用地並未減少，且澄清湖特定區計畫設置約6.19公頃運動主題公園，將有大面積綠空間供公眾使用，並未破壞景觀生態。此計畫所在的大鳥松地區，可藉由捷運黃線往來捷運沿線主要商圈，將成為大高雄地區30分鐘生活圈範圍。以澄清湖棒球場及計畫範圍西側規畫專用區串連捷運場站Y3站及Y4站，東側則依據滯洪調節劃設置2.14公頃滯洪公園，另有6.19公頃運動主題公園，將有大面積綠空間供公眾使用。