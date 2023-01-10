環團憂澄清湖岸公園解編毀生態 高市府：打造鳥松生活城
森林城市協會等民間團體今天陳情，高雄市政府都發局通過「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」，是毀公園綠地蓋豪宅，呼籲應兼顧生態與景觀遊憩。高市府表示，此計畫是打造生活、運動、育樂機能共榮的鳥松生活城。
森林城市協會理事長莊傑任表示，緊鄰澄清湖的湖岸綠帶，對水源區的保護、生態保育、觀光景觀保存、民眾遊憩、水患防治，都有重要的功能。但去年底高市府都發局通過「澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫」，現已送交內政部都市計畫委員會審查，可能會毀公園綠地蓋豪宅。
莊傑任表示，澄清湖風景區湖岸未保留60至100米綠帶，道路、建地緊鄰破壞景觀生態；公園用地將減少7.8公頃，低於都市計畫法規定的10%；計畫變更將導致上百棵的樹木牴觸；滯洪用地減少7公頃，周邊社區未來恐釀更嚴重水患；道路、捷運聯開豪宅區緊鄰飲用水源保護區，影響飲用水安全；既有旅館、演藝廳、勞工局辦公空間用約28年就拆除，浪費錢也不環保；衝擊大埤路未來交通。民間團體呼籲政府撤案改善，共同守護澄清湖風景區。
「民間團體並不是反對開發。」高雄市公民監督公僕行動聯盟副理事長陳銘彬表示，所有工程計畫都應以保留或增加樹木綠地為優先規畫重點，但此計畫卻是減少7.8公頃綠地，對澄清湖的生態環境造成更大的影響。
生態研究員楊吉壽說，目前基地北側湖岸蓋豪宅會影響生態，過去澄清湖曾經是上萬隻水鳥的棲地，後來因為湖岸水泥化、道路、建案高樓建設的影響，現在很難看到水鳥。希望基地北側的大埤路要退縮60至100公尺，讓水泥化的湖岸可以變身成湖岸森林，並將水泥護岸重新營造成適合鳥類棲息的自然植被。
民間團訴求有五點，包括：澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫撤案重新設計；內政部都市計畫委員會駁回本案開發計畫申請；反對基地北側聯開蓋豪宅高樓，建築應集中原停車場區開發；湖岸大埤路退縮拉直，讓出60米以上的綠帶；反對綠地、樹木、滯洪公園的減損。
高市府表示，澄清湖棒球場88年啟用，缺少永續經營整體規畫，周邊缺乏便捷大眾運輸系統，鄰近區域公共設施用地自民國58年劃設至今多尚未開闢，原有的澄清會館、演藝廳現為閒置，所以市府應重新檢討各項設施，並給予妥適規劃。
高市運發局澄清，滯洪用地並未減少，且澄清湖特定區計畫設置約6.19公頃運動主題公園，將有大面積綠空間供公眾使用，並未破壞景觀生態。此計畫所在的大鳥松地區，可藉由捷運黃線往來捷運沿線主要商圈，將成為大高雄地區30分鐘生活圈範圍。以澄清湖棒球場及計畫範圍西側規畫專用區串連捷運場站Y3站及Y4站，東側則依據滯洪調節劃設置2.14公頃滯洪公園，另有6.19公頃運動主題公園，將有大面積綠空間供公眾使用。
都發局重申澄清湖特定區周邊用地申請都市計畫變更，經主管機關核准且符合相關法令規定，樹木移植也會依本府工務局新建工程處植物植栽工程施工說明書辦理，變更公園綠地比率10.1%也大於法定規範，希望民眾支持。
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