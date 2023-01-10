影／搶先公布高鐵南延遭質疑 陳其邁：這不是市政府的權責

高雄市長陳其邁上周在臉書粉絲專頁宣布高鐵延伸屏東規畫作業，終點站仍為屏東六塊厝站，但路線改成與往來高屏的東西向第二條快速公路平行共構，引發外界議論，民團認為程序不正義。陳其邁今表示，工程的程序由行政院、交通部來做說明，這不是市政府的權責。

陳其邁今早出席鳳山區頂庄一街銜接寶陽路橋梁通車典禮，媒體聯訪時被問及高鐵延伸屏東方案新路線。陳其邁說，「這個沒有新的路線」，這是在仁武段的替代方案，交通部經過專業評估所報的計畫，最後由行政院核定。陳其邁強調，自己數天前在臉書公布的路線是在仁武段的替代方案。

台灣鐵道暨國土規劃學會、爭取高鐵到屏東聯盟等團體近日都對高鐵南延新方案提出質疑，學會指出，高鐵延伸屏東是迴避當時高雄鐵路地下化，沒有同時興建或預留高鐵路廊的錯誤，用最沒有前瞻的視野、忽視鐵道專業去兌現地方政治支票，更可能成路線容量大殺手。

爭取高鐵到屏東聯盟召集人蘇穩中則指出，行政院、交通部未公布鐵公路共構造的相關資訊，包括造價、共構方式，以及運量、社經、財務等可行評估資料。更沒有任何交通部專家會議、國發會核准會議等新聞資訊，就直接由陳其邁宣布，這是程序不正義。陳其邁今回應，工程的程序由行政院、交通部來做說明，這不是市政府的權責。