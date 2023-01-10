快訊

評／抖音洗腦神曲風靡校園 大學教授：禁止不是唯一辦法

宣布開賣才1天！麥當勞「BT21餐具組」這原因緊急暫停銷售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／搶先公布高鐵南延遭質疑 陳其邁：這不是市政府的權責

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左三）今早出席新橋梁通車典禮，會前接受聯訪。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（左三）今早出席新橋梁通車典禮，會前接受聯訪。記者林巧璉／攝影

高雄市長陳其邁上周在臉書粉絲專頁宣布高鐵延伸屏東規畫作業，終點站仍為屏東六塊厝站，但路線改成與往來高屏的東西向第二條快速公路平行共構，引發外界議論，民團認為程序不正義。陳其邁今表示，工程的程序由行政院、交通部來做說明，這不是市政府的權責。

陳其邁今早出席鳳山區頂庄一街銜接寶陽路橋梁通車典禮，媒體聯訪時被問及高鐵延伸屏東方案新路線。陳其邁說，「這個沒有新的路線」，這是在仁武段的替代方案，交通部經過專業評估所報的計畫，最後由行政院核定。陳其邁強調，自己數天前在臉書公布的路線是在仁武段的替代方案。

台灣鐵道暨國土規劃學會、爭取高鐵到屏東聯盟等團體近日都對高鐵南延新方案提出質疑，學會指出，高鐵延伸屏東是迴避當時高雄鐵路地下化，沒有同時興建或預留高鐵路廊的錯誤，用最沒有前瞻的視野、忽視鐵道專業去兌現地方政治支票，更可能成路線容量大殺手。

爭取高鐵到屏東聯盟召集人蘇穩中則指出，行政院、交通部未公布鐵公路共構造的相關資訊，包括造價、共構方式，以及運量、社經、財務等可行評估資料。更沒有任何交通部專家會議、國發會核准會議等新聞資訊，就直接由陳其邁宣布，這是程序不正義。陳其邁今回應，工程的程序由行政院、交通部來做說明，這不是市政府的權責。

高鐵 陳其邁 屏東

延伸閱讀

高雄這個里30多年沒自來水 市府、台水將專案處理

不怕旱季沒水用 高市今年再鑿8口抗旱水井

接連吞敗 黨內檢討聲浪大 陳其邁：虛心接受 尊重多元聲音

北市立委補選／肯定吳怡農乾淨與正面選舉 陳其邁：虛心接受選舉結果

相關新聞

影／搶先公布高鐵南延遭質疑 陳其邁：這不是市政府的權責

高雄市長陳其邁上周在臉書粉絲專頁宣布高鐵延伸屏東規畫作業，終點站仍為屏東六塊厝站，但路線改成與往來高屏的東西向第二條快速...

「破壞風水罪魁禍首」貼滿屏東恆春街頭 核3廠硬起來：保留法律追訴權

屏東縣恆春鎮街頭最近出現「罪魁禍首─核三廠」抗議標語，意指台電43年前架設的高壓輸配電塔，是破壞恆春風水寶地和環境景觀元...

高雄屏東連假走春不塞車 客運增班民眾優惠暢遊

今年農曆年假長達10天，公路總局預估國內旅遊及返鄉人潮將創高峰，積極規畫各項疏運策略；因應疫後旅遊潮，以及國人走春習慣，...

2023高雄春天藝術節35檔精彩節目 首波今開賣搶早鳥

「2023高雄春天藝術節」籌畫35檔、超過70場次精彩節目，除了台灣在地團隊外，更久違見到來自日、韓、英、德、瑞典、澳、...

高雄首座戶外兒童交通公園…滑步車場金古錐 道安從小扎根

高雄首座戶外兒童交通公園啟用！地點位在鳳山區原新強公園，高市府爭取交通部補助200萬元，規畫成結合道路號誌、標誌、標線等...

水情告急 高雄鑿11口新井因應

南台灣水情告急，高雄市政府評估比2021年初百年大旱還嚴峻，水利署南水局、高市府水利局及自來水公司聯手開鑿11口井因應，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。