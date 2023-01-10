「破壞風水罪魁禍首」貼滿屏東恆春街頭 核3廠硬起來：保留法律追訴權

屏東縣恆春鎮街頭最近出現「罪魁禍首─核三廠」抗議標語，意指台電43年前架設的高壓輸配電塔，是破壞恆春風水寶地和環境景觀元凶，地方信仰中心鎮南宮前左右兩側電塔，如2把利刃插在龍脈上，因此沒落，廟方據此向廠方申請補助闢建公益性質的風景區，卻推託敷衍；廠方說，私人廟宇不符法定回饋金補助規定，標語內容已涉妨害名譽，保留法律追訴權。

標題聳動的「罪魁禍首」抗議標語未署名，恆春赤牛嶺鎮南宮管理委員會顧問吳金福證實是廟方發動張貼，要告訴鄉親台電早年架設的高壓輸配電塔，除了輻射線危害健康，也是破壞恆春風水寶地和環境景觀的元凶，地方信仰中心鎮南宮因此沒落，廟方申請公益性的風景區補助案，廠方卻未拿出敦親睦鄰的補償誠意，信眾群情激憤將發動抗議，並表達反對延役立場。

他說，據史料記載，恆春古城在清末沈葆禎建城時，曾請地理師劉璈、夏獻綸堪定風水，位於赤牛嶺、主祀關聖帝君的地方信仰中心鎮南宮，也曾請地理師堪輿選址，左右兩小山脈是「左右護龍」，早年香火鼎盛，又是「恆春八景」之一，台電43年前在廟前左右兩側山脈架設的2根大型高壓輸配電塔，直接插在龍脈上，破壞正面環境視覺景觀，3排電線還不時發出恐怖的嘶嘶聲，這是走向衰敗的始因

「環境景觀遭電塔破壞後，從熱門景點變門可羅雀，損失收益估計數十億元，廟務和香油錢近年已呈『等死』狀態！」他說，管委會為重現昔日榮景，規畫打造優質宗教風景區，經費近億，基於電塔破壞事實和敦親睦鄰好傳統，據此寫計畫向廠方申請補助，讓更多遊客來遊憩賞景和上香，配合2025除役後拆除電塔，但廠方一再敷衍卸責，信眾已忍無可忍，將發動抗議。

核三廠說，台電回饋金補助辦法是依據電業法制定，由審查委員會核定，回饋周邊恆春半島4鄉鎮和縣府每年近2億，由公部門統籌運用，另專案補助計畫用在地方公益活動，每件金額數萬元，這次抗議提到的廟宇為民間私有，不符合補助條款規定，遑論申請補助金額近億，若廟宇贈予鎮公所或成為內政部立案的古蹟，即可配合鎮公所經營管理給予適當補助。