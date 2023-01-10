高雄屏東連假走春不塞車 客運增班民眾優惠暢遊

今年農曆年假長達10天，公路總局預估國內旅遊及返鄉人潮將創高峰，積極規畫各項疏運策略；因應疫後旅遊潮，以及國人走春習慣，公路總局高雄區監理所、高雄市區監理所在高屏地區熱門景點、大型活動地點，加開疏運車班，並祭出各項優惠，鼓勵民眾搭乘公共運輸，以及使用「iBus公路客運」APP查詢客運即時動態。

高雄可供全日定點遊憩的義大世界、佛光山2大景點，監理所協調客運業者加開車班，包含來往義大6條客運路線，8501高鐵左營線、8502高雄美術館線、8503高雄市政府線、8504鳳山線、8505五甲線、8506岡山線，連假往返171班次以上；往來佛光山包含哈佛快線、大樹祈福線、8010等，預計行駛34班次；兩景點皆依人潮彈性加開車班。

旗山老街美食林立，也是民眾春節出遊熱門選項，除了開車，也能多利用旗山轉運站的公車客運，車班視人潮加密；其中，老街所在中山路北向華中街，將在人潮湧入時進行交通管制，車輛不得進入。

屏東觀光熱點墾丁，春節期間墾丁快線「9189高鐵左營-台88線-小灣」，預計增班43％，來回票享75折；來回票搭配墾丁街車票券，共享71折；來回票搭墾丁街車票券，再加高鐵來回，享高鐵票85折。

13日展開的屏東燈節，搭乘8202、8203、8208路線客運，在「南區市場」、「台糖前」站下車，即可步行抵達會場；免費接駁車在每日傍晚5點至晚上10點，往來屏東轉運站及燈節會場，平均15至20分鐘一班車。

14日開跑的屏東熱帶農業博覽會，因應兔年與人氣插畫角色卡娜赫拉聯名，在屏東熱帶農業特色產業園區展開，經屏東轉運站的8221、8226客運，以及班次間隔約10至20分鐘的博覽會接駁車，皆能載運民眾抵達會場。