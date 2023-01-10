2023高雄春天藝術節35檔精彩節目 首波今開賣搶早鳥

「2023高雄春天藝術節」籌畫35檔、超過70場次精彩節目，除了台灣在地團隊外，更久違見到來自日、韓、英、德、瑞典、澳、加拿大、拉托維亞等演出團體。今年演出場地為衛武營、高雄文化中心、大東文化藝術中心、正港小劇場等，並增加台灣眷村文化園區、鳳儀書院等場域。10日中午12點整首波節目正式啟售。

高雄市文化局表示，除了高市交、高市國兩樂團自製名家音樂節目與自製歌劇外，還有兩齣精心製作的親子音樂會，高市國4月8、9日《太空喵C3341的奇幻冒險》，高市交6月18日《魔法阿媽：豆豆的夏天》，提供孩子們外出自在玩藝的時光。今年仍舊保有觀眾喜愛、活力四射的春藝小劇場，及無數癡心戲迷所期待的年度歌仔戲聯演。

今天1月10日首波開賣節目包括：由高雄市交響樂團主要演出3月4、5日《史瑞克2》草地音樂會，3月11、12 日《影．響 台灣 II》台灣電影100年100部草地音樂會，3月18日《雅歌幻影》曹雅雯&高雄市國樂團，4月8日《琴狂卡汀》角野隼斗＆高市交，4月29日《梁祝琴緣》雙城樂會，5月6、7日《鏢客-Defender》豫劇團x高市國、高市國親子音樂會，四檔小劇場節目及去年底已開賣當代傳奇劇場《女神。西王母》與衛武營各節目等。其餘節目將在第二波2月14日開賣，主辦單位將逐步公布。

邁入第14年的高雄春天藝術節，每年都以全新設計風貌主視覺跟觀眾見面，在節目方面也更趨多元化，包含諸多面向與新創舉的跨界和跨領域的各種可能。新年度主視覺邀請2022台灣設計展〈登入大港〉展覽-為高雄港史館創作出6幅令人印象深刻又飽含啟發的插畫家陳怡庭Hanna Chen進行創作繪製。

文化局表示，今年用兩幅圖做為KSAF雙主視覺，陳怡庭最初的創作靈感源自看到家裡的一張地毯，這兩年因為疫情關係，很少走出家門，人人應該都感受到戶外自由的空氣、與人群互動的難得；透過這次插畫呈現疫後心靈轉化與療癒，走出家門外的迎向戶外大地毯，感受萬物萌動的生命力。她以看似熟悉場景又不完全存在世間的「海平面上」與「海平面下」兩端平行的奇幻世界做為主場景，並以包容大海聲音的「海螺」作為KSAF兩幅圖銜繫的貫穿點。