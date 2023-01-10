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水情告急 高雄鑿11口新井因應

聯合報／ 記者林巧璉林品君／高雄報導
高雄市長陳其邁（左二）昨與水利署長賴建信（左一），視察大泉淨水場周邊8口井工程進度。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（左二）昨與水利署長賴建信（左一），視察大泉淨水場周邊8口井工程進度。記者林巧璉／攝影

南台灣水情告急，高雄市政府評估比2021年初百年大旱還嚴峻，水利署南水局、高市府水利局及自來水公司聯手開鑿11口井因應，預計2月底完工給水，每天可增供4.6萬噸水，市長陳其邁昨與水利署長賴建信到大樹視察抗旱鑿井進度，指高雄一天用水量140噸，還需每天支援台南20噸，需超前部署備用水源。

供應大高雄用水的高屏溪逕流量昨早為13.4cms（噸/秒），為30年來新低，市長陳其邁昨視察工程進度，指南部雨量也創歷年最低，須開發多元水資源因應，除大泉淨水廠周邊8口井外，水利署另會在旗山、大寮等區新鑿3口井。

陳其邁說，11口新鑿井每天可增供4.6萬噸水，加上2021年乾旱時鑿的62口井及伏流水、大寮抽水站等，備援水源每天會達70萬到80萬噸左右。高雄單日需水量約140到150萬噸，市府除鑿井外，也會在澄清湖、鳳山水、阿公店3個水庫加大儲水量。

水利署長賴建信說，高市8口水井去年底動工，總經費5千萬，進度超前，1月底前有4口井可完工，農曆過年前高雄預備水源可達到一半以上。另溪埔、興田、大泉、九曲堂等8處伏流水，設計每日可取水80萬噸，110年上半年最枯水時仍可取水55萬噸。

自來水公司第七區管理處表示，目前高雄供水正常，台水公司負責的3口井，預計能如期完工，將增加約1.3噸水源，公司會加強改善漏水率，確保供水無虞。

水利署 陳其邁 漏水

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