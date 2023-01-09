金門交通圖書券暨就學津貼 申請系統3月1日上線

金門縣教育處宣布，交通圖書券暨就學津貼線上申請系統將於3月1日上線，並自4月1日至4月15日止受理縣籍旅台學生申請。

教育處說明，縣府自97學年度第2學期起開始辦理學生航空票價補貼交通券發放，另為慮及年幼未經常使用航空或船舶的學生需求，將補助範圍擴及於圖書文具購置，99學年第2學期更名為「學生交通圖書券」。

教育處指出，為利學生申請及後續廠商請款核銷，減少人工錯帳，縣府建置交通圖書券暨就學津貼及獎學金整合線上申請系；為使系統上線時運作順遂，縣府預計於今年2月中旬針對一般業者、旅行業者、航空業者、學校及家長會代表辦理系統教育訓練說明會，以便3月1日正式上線使用。

教育處表示，就讀縣內各級學校學生統一由各校造冊送至縣府審核，審核通過後發放紙本交通圖書券（使用紙本QR CODE消費），縣籍旅台學生則於申請期間內自行上網申請，由縣府審核通過後，發放電子QR CODE（亦可將交通圖書券列印為紙本券）再消費。

111學年度第2學期縣籍旅台學生交通圖書券及就學津貼將在今年4月1日開始受理線上申請，申請時間到4月15日截止（本次改為線上申請作業，不受理紙本申請，交通圖書券使用期限至明年2月28日）；請符合申請資格的學生，於期限內至本府交通圖書券暨就學津貼及獎學金整合線上申請系統提出申請；另為利新申請作業順利進行，於4月1日至15日間亦提供鄉親線上系統操作協助。