快訊

日主持天王「病情一度不樂觀」 驚傳強行出院、復工嚇壞師弟

花蓮晚間7點31分發生規模4.7地震 居民驚：突然震一下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門交通圖書券暨就學津貼 申請系統3月1日上線

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門交通圖書券暨就學津貼樣本。圖／金門教育處提供
金門交通圖書券暨就學津貼樣本。圖／金門教育處提供

金門縣教育處宣布，交通圖書券暨就學津貼線上申請系統將於3月1日上線，並自4月1日至4月15日止受理縣籍旅台學生申請。

教育處說明，縣府自97學年度第2學期起開始辦理學生航空票價補貼交通券發放，另為慮及年幼未經常使用航空或船舶的學生需求，將補助範圍擴及於圖書文具購置，99學年第2學期更名為「學生交通圖書券」。

教育處指出，為利學生申請及後續廠商請款核銷，減少人工錯帳，縣府建置交通圖書券暨就學津貼及獎學金整合線上申請系；為使系統上線時運作順遂，縣府預計於今年2月中旬針對一般業者、旅行業者、航空業者、學校及家長會代表辦理系統教育訓練說明會，以便3月1日正式上線使用。

教育處表示，就讀縣內各級學校學生統一由各校造冊送至縣府審核，審核通過後發放紙本交通圖書券（使用紙本QR CODE消費），縣籍旅台學生則於申請期間內自行上網申請，由縣府審核通過後，發放電子QR CODE（亦可將交通圖書券列印為紙本券）再消費。

111學年度第2學期縣籍旅台學生交通圖書券及就學津貼將在今年4月1日開始受理線上申請，申請時間到4月15日截止（本次改為線上申請作業，不受理紙本申請，交通圖書券使用期限至明年2月28日）；請符合申請資格的學生，於期限內至本府交通圖書券暨就學津貼及獎學金整合線上申請系統提出申請；另為利新申請作業順利進行，於4月1日至15日間亦提供鄉親線上系統操作協助。

金門 票價

延伸閱讀

感謝軍方長期協助後送 金門縣長陳福海慰問贈加菜金

金門縣交通圖書券線上申請系統 3月1日啟動

困境中努力向學 綠智能論壇頒發宜蘭34名學生獎學金

小三通專案PCR陽性近2成 金門縣府籲檢測未出爐勿搭機

相關新聞

高雄首座兒童交通公園啟用 騎滑步車學交通安全

高雄首座戶外兒童交通公園啟用！地點位在鳳山區原新強公園，高市府爭取交通部補助200萬元，規劃成結合道路號誌、標誌、標線等...

金門交通圖書券暨就學津貼 申請系統3月1日上線

金門縣教育處宣布，交通圖書券暨就學津貼線上申請系統將於3月1日上線，並自4月1日至4月15日止受理縣籍旅台學生申請。

高屏官學研推動草鴞保育 農友響應參與生態給付

林務局屏東林區管理處、屏東科技大學鳥類生態研究室與高雄市野鳥學會合作執行草鴞保育計畫，2022年獲高屏地區眾多農民響應執...

屏東魯凱神話藝術村青葉相思林步道部落 帶學童修復認識山林

屏東縣三地門鄉青葉社區以「魯凱神話藝術村」聞名全台，傳統文化帶動社區產業為核心，除傳統故事與工藝品研習，今年部落與社區藝...

高屏春節疏運措施一次看 公共運輸多項優惠省荷包

因應春節10天連假，今天上午交通部公路總局高雄區監理所舉辦「112年度高屏地區春節疏運記者會」，公告春節疏運措施，包含高...

屏東縣長周春米兌現承諾 新設長照處今議會一讀

第20屆屏東縣議會今召開第1次臨時會，縣長周春米新設長照處提案，順利通過一讀，他表示，為因應人口快速老化，承諾就職百日內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。