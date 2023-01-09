快訊

混沌的黃衣之王：巴西國會暴動事件，被政治綁架的球衣

流水席事件完結「a」！準新娘戰南北真實年齡曝光 男方證實：這婚不結了

更健康地變老 權威期刊研究：1簡單好習慣讓「壽命更長」

感謝軍方長期協助後送 金門縣長陳福海慰問贈加菜金

中央社／ 金門縣9日電

金門軍方長期負擔緊急傷病患空中轉診赴台就醫重任，縣長陳福海今天到陸軍金門地區支援營醫療連和運輸連等單位，慰問工作人員的辛勞並祝佳節愉快，同時致贈加菜金。

金門縣衛生局發布新聞表示，金門縣地處離島，衛生福利部金門醫院為地區唯一醫院，除了提供醫療服務外，長期肩負基層診所轉診、急重症照護，並支援縣內各項大型活動救護工作。

衛生局指出，有關緊急傷病患空中轉診赴台就醫，除有民間航空公司及空勤總隊執行勤務外，每週二、五軍機C130後送則由金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連協助載送急重症病患。

此外，烏坵鄉受限地理位置與交通不便，如需辦理緊急醫療轉診及安寧返鄉等業務，還須仰賴海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊及空勤總隊第二大隊協助配合執行。

因此，在衛生局及縣府民政處安排下，陳福海今天先後到金門醫院、金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連、海委會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊、海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊及空勤總隊第二大隊等單位慰問，預祝佳節愉快。

陳福海致贈每單位各新台幣2萬元加菜金，他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒不斷變異，疫情撲朔迷離，感謝國軍無怨無悔付出，期盼未來持續秉持「軍愛民、民敬軍」的精神，攜手渡過疫情難關。

金門 海巡署 衛生局

延伸閱讀

小三通春節專案 陳福海要求入境金門需PCR陰性證明

春節將屆 金門縣長陳福海慰勉清潔人員辛勞

影／陳福海與國小幼童共進午餐 大談金門幼教政策

小三通復航在即 陳福海關心民眾登記情形與防疫整備

相關新聞

高雄首座兒童交通公園啟用 騎滑步車學交通安全

高雄首座戶外兒童交通公園啟用！地點位在鳳山區原新強公園，高市府爭取交通部補助200萬元，規劃成結合道路號誌、標誌、標線等...

高屏官學研推動草鴞保育 農友響應參與生態給付

林務局屏東林區管理處、屏東科技大學鳥類生態研究室與高雄市野鳥學會合作執行草鴞保育計畫，2022年獲高屏地區眾多農民響應執...

屏東魯凱神話藝術村青葉相思林步道部落 帶學童修復認識山林

屏東縣三地門鄉青葉社區以「魯凱神話藝術村」聞名全台，傳統文化帶動社區產業為核心，除傳統故事與工藝品研習，今年部落與社區藝...

高屏春節疏運措施一次看 公共運輸多項優惠省荷包

因應春節10天連假，今天上午交通部公路總局高雄區監理所舉辦「112年度高屏地區春節疏運記者會」，公告春節疏運措施，包含高...

屏東縣長周春米兌現承諾 新設長照處今議會一讀

第20屆屏東縣議會今召開第1次臨時會，縣長周春米新設長照處提案，順利通過一讀，他表示，為因應人口快速老化，承諾就職百日內...

搶國旅團！組團看高雄燈會 最高補助6千元

後疫情時代各縣市都在搶國旅團，高市燈會今年移師左營蓮池潭，為搶觀光客，觀光局今天宣布加碼補助全國旅行社組團來高雄賞燈、參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。