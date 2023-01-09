高屏官學研推動草鴞保育 農友響應參與生態給付

林務局屏東林區管理處、屏東科技大學鳥類生態研究室與高雄市野鳥學會合作執行草鴞保育計畫，2022年獲高屏地區眾多農民響應執行友善草鴞耕作，透過不施用毒鼠藥或架設棲架，提供合適草鴞棲息，共有240.8公頃的農地參與生態給付，請領生態薪水，守護棲地與生物多樣性。

草鴞屬中大型貓頭鷹，以草生地為主要棲地，目前已知台南市新化區、山上區，與高雄市旗山區、燕巢區等月世界地形淺山，以及台南市沙崙農場與曾文溪、高屏溪沿線為已知分布熱點，八掌溪、岡山機場、台南機場及屏東機場等地亦有不少紀錄。

屏東林區管理處指出，因棲地與人類的活動區域過於重疊，導致棲地劣化與消失，且在鳥網和老鼠藥的危害下，族群不斷減少。守護高屏地區草鴞族群，屏東林區管理處攜手屏科大鳥類生態研究室及高雄市野鳥學會共同保育，透過基礎研究調查累積草鴞資料，同時亦透過說明會及擺攤宣傳等方式，積極邀請農友嘗式友善草鴞的農耕方式，獲得取多農友們的響應。

屏東林區管理處統計，高雄市政府農業局、屏東縣政府農業處去年高屏地區申請案例，通過申請審核的農地友善面積達240.8公頃，農地中架設46處猛禽棲架監測，目前有23處拍到猛禽利用棲架，且其中更有1處有拍到草鴞利用。

屏東林區管理處表示，參與草鴞生態服務給付方案的農友可申請農地友善獎勵金與棲架監測獎勵金，申請農地友善獎勵若同時符合不用鼠藥、毒餌、獸鋏、非友善防治網與除草劑，最高為每公頃2萬元，且1人可申請多案，所有案件面積總和至多5公頃。

申請棲架監測獎勵金者，若相機確實拍到猛禽，則可請領1.3萬元，但每人僅限申請1案，此外，申請生態給付的農友仍可正常使用適量的農藥防治，僅需符合農藥安全檢出規範即可。