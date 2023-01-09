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屏東魯凱神話藝術村青葉相思林步道部落 帶學童修復認識山林

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣三地門鄉青葉社區的入口處的相思林步道近期修復完成，也成為青葉國小學童們的生態教室，認識山林智慧。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉青葉社區的入口處的相思林步道近期修復完成，也成為青葉國小學童們的生態教室，認識山林智慧。記者劉星君／攝影

屏東縣三地門鄉青葉社區以「魯凱神話藝術村」聞名全台，傳統文化帶動社區產業為核心，除傳統故事與工藝品研習，今年部落與社區藝術家合作，從藝術、母語傳承、傳統山林智慧、生態環境教育的角度切入，並修復位於部落入口處的相思林步道，有學童參與修復過程，認識山林知識，收穫滿滿。

青葉社區指出，2006年時，青葉社區是原住民鄉地貌改造首選部落，部落居民與青葉國小師生參與，與當地藝術家吾由指導，採用原住民傳統工法雇工購料，發揮在地特色，完成位於青葉部落入口處的相思林步道，及訴說部落遷徙故事的石板雕刻牆等充滿魯凱文化元素的環境景觀。

青葉社區指出，深感步道年久失修，再加上進入部落主要道路車多危險，為讓周圍村落居民或遊客能有安全且深入認識部落的道路行走，運用農村再生計畫以雇工購料，展開相思林步道的修復。

主責相思林步道修復工作的在地藝術家45歲翁俊雄說，修復過程中歷時約兩個月，讓步道成為青葉國小戶外教學基地，走在步道間還有中文和母語並存植物牌。

翁俊雄說，學生透過步道走讀，理解植物與周遭環境的關係，例如看到步道枯木，很多人第一個念頭砍掉，但是仔細觀察周遭環境後會發現原來枯木還活著，而且還保護周邊環境。

步道修復過程中，青葉國小一年級的翁浩宇參與其中，翁浩宇說，石板跟叔叔一起用土鋪好，用木頭擋住，石板跟土就不會掉下來，過程中「很好玩！」還可以找到山羌的路徑，步道上有很多樹，有芒果、竹子可以用來裝水，當水桶。

翁俊雄說，相思林步道有許多動物出現，夜間更是動物出沒時間，也會進行步道夜間生態觀察。

青葉社區理事長巴俊傑說，步道修復過程也勾起部落族人的共同回憶，小時候的路大多是石頭路，以前上山下山路況跟現今大不同。未來相思林步道結合社區推動導覽小旅行，讓遊客們透過走訪步道，認識山林特色，也瞭解青葉部落遷村歷程。

屏東縣三地門鄉青葉社區的入口處的相思林步道近期修復完成，也成為青葉國小學童們的生態教室，步道間還有中文和母語並存解說牌。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉青葉社區的入口處的相思林步道近期修復完成，也成為青葉國小學童們的生態教室，步道間還有中文和母語並存解說牌。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉青葉社區的入口處的相思林步道近期修復完成，也成為青葉國小學童們的生態教室，步道間還有中文和母語並存解說牌。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉青葉社區的入口處的相思林步道近期修復完成，也成為青葉國小學童們的生態教室，步道間還有中文和母語並存解說牌。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉青葉社區的入口處的相思林步道近期修復完成，成為青葉國小戶外教學基地，認識山林生態。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉青葉社區的入口處的相思林步道近期修復完成，成為青葉國小戶外教學基地，認識山林生態。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉青葉社區的入口處的相思林步道近期修復完成，也成為青葉國小學童們的生態教室，步道間還有中文和母語並存解說牌。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉青葉社區的入口處的相思林步道近期修復完成，也成為青葉國小學童們的生態教室，步道間還有中文和母語並存解說牌。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉青葉社區的入口處的相思林步道近期修復完成，也成為青葉國小學童們的生態教室，認識山林智慧。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉青葉社區的入口處的相思林步道近期修復完成，也成為青葉國小學童們的生態教室，認識山林智慧。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉青葉社區的入口處的相思林步道近期修復完成，也成為青葉國小學童們的生態教室。記者劉星君／攝影
屏東縣三地門鄉青葉社區的入口處的相思林步道近期修復完成，也成為青葉國小學童們的生態教室。記者劉星君／攝影

藝術家 原住民

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