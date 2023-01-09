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高雄首座兒童交通公園啟用 騎滑步車學交通安全

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄首座戶外兒童交通公園啟用，吸引親子、祖孫共遊。記者王昭月／翻攝
高雄首座戶外兒童交通公園啟用，吸引親子、祖孫共遊。記者王昭月／翻攝

高雄首座戶外兒童交通公園啟用！地點位在鳳山區原新強公園，高市府爭取交通部補助200萬元，規劃成結合道路號誌、標誌、標線等設計的滑步車練習場的特色公園，將穿越道路、認識行車安全等正確知識融合於遊戲場域，打造出親子遊戲及學習交通安全的實作空間，達到寓教於樂成效。

新強公園內兒童滑步車場面積約0.19公頃，以交通教育宣導為主軸，現場設置各式交通安全設施，並模擬道路情境，讓孩童利用滑步車學習交通安全知識，教兒童在碰到日常交通情境時如何自保，這座特色遊戲場，鼓勵家長陪伴孩子一起體驗，讓交通安全教育從小扎根。

養工處指出，滑步車場全長140公尺，符合孩子的活動需求，可訓練兒童手眼協調、方位判定、移動速度調節等能力，加強全身感覺統合。車道亦設有注意行人安全、行車安全、注意道路及周遭設施等交通教育標誌、標線，有助孩子學習如何安全穿越道路。

為增加場地訓練的多樣性及趣味性，滑步車場分為道路顛簸區、無號誌路口區、注意行人區、連續轉彎區、直線區等關卡，提供場地訓練的多樣性，也設置汽車遊戲區與公車造型互動拍照牆，增添特色。帶

帶孫子來公園騎滑步車的李爺爺就說，這個遊戲場做得「金古錐」，孫子很喜歡，孩子能在安全的場地內認識交通環境，十分實用。

高雄首座兒童交通公園啟用，滑步車場畫設許多交通標線，讓交通安全土教育向下扎根。記者王昭月。翻攝
高雄首座兒童交通公園啟用，滑步車場畫設許多交通標線，讓交通安全土教育向下扎根。記者王昭月。翻攝
高雄首座戶外兒童交通公園啟用，吸引親子、祖孫共遊。記者王昭月／翻攝
高雄首座戶外兒童交通公園啟用，吸引親子、祖孫共遊。記者王昭月／翻攝

標誌 親子 交通部

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