小三通專案PCR陽性近2成 金門縣府籲檢測未出爐勿搭機

金門縣衛生局今天指出，2天以來小三通專案入境旅客76人，唾液PCR檢測陽性有15人；籲請返鄉民眾檢測結果尚未出來前，與親友保持社交距離並避免外出，同時務必暫緩搭機。

金門縣自7日實施「金馬地區民眾春節交通專案」當天就有民眾在臉書反映，下午搭機時有確診的小三通返鄉旅客搭機前往台灣，全機旅客帶著行李回到候機室等待，班機因而延誤。

衛生局今天發布新聞稿指出，7日、8日以小三通自廈門入境金門的旅客分為37人、39人，經唾液PCR檢測陽性分別為7人及8人，陽性率為18.9%及20.5%。

衛生局表示，鑑於目前中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，流行病毒株以Omicron子代BA.5.2及BF.7變異株為主，年長者感染及重症數比例高，衛生局建議預計返鄉的鄉親，回金門前可先自行快篩或做PCR，確認自身健康狀況並做好防疫措施再返金，避免返鄉後感染家人。

衛生局提醒小三通入境的鄉親，倘由親友前往接送，雙方應配戴口罩；返家當天在唾液PCR結果尚未出來前，儘量與親友保持社交距離，在家中盡量採1人1室，避免外出及暫緩搭機，以免自身可能無症狀染疫而不自知，進而傳染給家人及親友。入境後次日，每2天快篩1次陰性結果才可以出門；在自主防疫期（返鄉第8天）後儘接種疫苗，提升自我保護力。

此外，考慮到仍有部分小三通旅客抵達金門後直接轉機赴台，縣長陳福海8日受訪表示，縣府在7日晚上即緊急與中央流行疫情指揮中心及衛生局等相關單位研商因應作業，強烈建議指揮中心採取對應做法；旅客從金門入境廈門需要取得48小時PCR陰性證明，相對的從廈門入境金門也應取得48小時PCR陰性證明。

縣府表示，會儘速與中國協調取得共識，將疫病阻絕境外。