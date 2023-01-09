高屏春節疏運措施一次看 公共運輸多項優惠省荷包

因應春節10天連假，今天上午交通部公路總局高雄區監理所舉辦「112年度高屏地區春節疏運記者會」，公告春節疏運措施，包含高雄市區監理所、第三區養護工程處及西部濱海公路南區臨時工程處，都依春節旅遊熱門景點、返鄉重點路段，提出交通疏導策略，也說明公共運輸調配及優惠方案。

第三區養護工程處估計1月19日至21日是返鄉高峰；1月22日至27日是旅遊高峰；1月28日至29日是收假高峰，因應轄內道路可能出現壅塞情形，規劃疏運策略，包含替代路線、彈性調整號誌秒數與周期、機動調撥車道等。

高雄熱門旅遊景點義大世界、佛光山、旗山老街、六龜風景區等，第三養工處協調觀光主管單位及地方警力，安排臨時停車場與加強違規取締；高雄市區監理所也在各景點協調加開客運班次。

第三養工處疏運措施集中以下路段，國道10號終點接台3線、台29線佛陀紀念館、台1線與台17線交會水底寮路口、國道3號(南州交流道)與187乙線銜接台1線路口、台26線車城、四重溪、福安宮及往國立海洋生物博物館路段、台26線墾丁街道、台3線與台28線交會之旗山路段、台24線三地門至霧台路段。

第三養工處提醒，民眾行駛替代路線，可遵循設置於轉向路口的螢光黃綠色標誌，以及資訊可變標誌，避開壅塞路段。

公路總局延續往年春節連假優惠方案，提供87條國道客運提供85折不等優惠、48條台灣好行路線刷卡半價、搭乘國道或臺(高)鐵轉乘在地客運享基本里程或市區客運一段票價免費等；其中，客運業者也推出許多「台灣好行」旅遊套票。完整優惠資訊可至公路局網站查詢：https://www.thb.gov.tw/page?node=7afdcd26-133d-4bfc-9d94-9e4a8b257092。

高雄區監理所所長李瑞銘說，春節期間屏東縣政府推出屏東燈節、屏東熱帶農業博覽會、四重溪溫泉季等大型活動，勢必引來觀光人潮，已調配轄區客運，規畫每日至少140班公路客運，行駛鄰近重要運輸點，包含屏東轉運站、潮州轉運站、東港、恆春轉運站等，民眾可以搭公共運輸轉乘接駁車，順利出遊。

另外，南台灣墾丁、大鵬灣風景區也是旅遊勝地，為降低周邊交通壅塞，高雄區監理所鼓勵旅客搭乘公共運輸，目前協調高墾線共營客運在春節加開班次，每日達206班車，且依人車潮機動增班。熱門的「9189墾丁快線」將增開至60班次，降低旅客候車時間。