快訊

華府智庫兵推「2026年台海戰爭」 美航母被擊沉、解放軍萬人戰死

新一輪免費快篩明上路 兩類人可再領5劑

「勸世三姊妹」唱出親情可貴 黃捷：一包面紙哭不夠

中央社／ 高雄9日電

以牽亡歌陣文化為故事核心、描寫親情可貴的台灣音樂劇「勸世三姊妹」近日在衛武營演出；無黨籍高雄市議員黃捷說，被觸動到一包面紙哭不夠，是在衛武營看戲啜泣最大聲的一次。

黃捷今天在臉書（Facebook）說，今年第一齣舞台劇，就獻給「勸世三姊妹」；看到「姊妹」二字，就知道會被劇中的親情和愛情共鳴觸動，果然一包面紙還哭不夠。

黃捷指出，劇中還有牽亡歌陣文化，考究表現非常用心，平時常跑禮儀場合更有感，「真的是在衛武營看戲啜泣最大聲的一次」；本土文化用舞台劇的表現形式記錄，音樂又好聽，「真的很推」。

根據衛武營國家藝術文化中心新聞資料，勸世三姊妹是躍演音樂劇團的作品，人物架構改編自世界經典戲劇「三姊妹」，並加入道士、牽亡歌陣、孝女白琴等大量台灣在地元素，由劇團藝術總監曾慧誠、金鐘編劇詹傑、音樂總監暨作曲康和祥聯手打造，6至8日連3天衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。

故事以牽亡歌陣作為發展核心，透過歌曲表達，不論何種樣貌、經歷過何種命運坎坷，都要擁抱不完美的自己，在哭與笑之間重新認識自己；為此，曾慧誠、詹傑與康和祥耗時3年，實際走訪超過10場喪家儀式，從北到南深刻體驗台灣濃厚的人情味，將溫暖呈現在故事與歌曲中。

劇中描述姊妹3人闊別多年重歸故土，為生活只好回虎尾老家搶拿地契，陰錯陽差捲入彌留大伯公的遺囑，遺囑提到跳牽亡歌陣宋家人可繼承上億家產；三姊妹卻在習藝過程中，意外喚起關於失聯甚久的賭鬼法師父親、首席尫姨母親的回憶，疏遠的親情也一一浮現。

姊妹3人由實力派音樂劇演員張擎佳、張芳瑜與宮能安擔綱演出，唱出生命裡的諸多缺憾與心聲，從對人生的怨嘆唱到自我和解，笑中帶淚的劇情與歌曲讓觀眾回味無窮；劇中使用的台灣牽亡歌陣音樂和身體動作，也提醒家人與親情的重要，盼找到生命中最珍惜的情感。

衛武營 黃捷 音樂劇

延伸閱讀

曾俊傑昨「帶槍投靠」被罵翻 今天35票當選高雄市副議長

民進黨成功「光復議會」 康裕成35票當選高雄市議長

選舉狂瘦10公斤 黃捷被盜圖竟成「減重產品代言人」

「換臉」案獲賠100萬 高市議員黃捷：寒冬中帶來安慰

相關新聞

高雄這個里30多年沒自來水 市府、台水將專案處理

高雄市大樹區三和里長期飲用地下水，但各區域水質不一，里民爭取自來水延管，但因法規卡關多年。三和里長黃重信今天大泉淨水場舉...

高屏春節疏運措施一次看 公共運輸多項優惠省荷包

因應春節10天連假，今天上午交通部公路總局高雄區監理所舉辦「112年度高屏地區春節疏運記者會」，公告春節疏運措施，包含高...

屏東縣長周春米兌現承諾 新設長照處今議會一讀

第20屆屏東縣議會今召開第1次臨時會，縣長周春米新設長照處提案，順利通過一讀，他表示，為因應人口快速老化，承諾就職百日內...

搶國旅團！組團看高雄燈會 最高補助6千元

後疫情時代各縣市都在搶國旅團，高市燈會今年移師左營蓮池潭，為搶觀光客，觀光局今天宣布加碼補助全國旅行社組團來高雄賞燈、參...

秀泰時代影城14日開張 南高雄成影城重戰區

高雄夢時代原有的「喜滿客影城」結束後，14日將改由秀泰影城進駐營運，秀泰近年積極拓展高雄市場，分別在台鋁及達麗米樂岡山樂...

不怕旱季沒水用 高市今年再鑿8口抗旱水井

因應極端氣候，高市近期再鑿8口抗旱水井，預計2月底完工，每日可供3.2萬噸水，以備旱季不時之需。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。