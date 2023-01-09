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屏東縣長周春米兌現承諾 新設長照處今議會一讀

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
第20屆屏東縣議會今召開第1次臨時會，縣長周春米新設長照處的提案，順利通過一讀。記者張已亷／攝影
第20屆屏東縣議會今召開第1次臨時會，縣長周春米新設長照處的提案，順利通過一讀。記者張已亷／攝影

第20屆屏東縣議會今召開第1次臨時會，縣長周春米新設長照處提案，順利通過一讀，他表示，為因應人口快速老化，承諾就職百日內規劃改制成立長照處，持續推展老人福利、強化照護量能。議會今審民政、財政、建設、教育、保安、農政共59案，中午12時許散會。

依屏東縣民政處12月人口統計顯示，屏東縣高齡人口達全縣19.47%，即將邁入超高齡社會。

周春米上任後推動成立長期照護處，新增員額20名，將主責長期照護服務、照管人員培訓管理、照顧服務品質監控輔導、護理及居家社區住宿機構立案管理考核等業務。而縣市政府設立機關數量依法所有限制，屏東縣政府組織現有19個處、5個局，為成立一級單位長照處，擬將行政處併入研考處，成為「行研暨研考處」，行政處法制科則併入到民政處。

而今審議到財政類第1案，有關議會在預算尚未完成審議前，縣府請求先行墊付經費，授權議長同意先行墊付一案。對此，議員蔣月惠質疑，每個議案經費小則十萬，大至千萬，應設置墊付額度上限，不能無限上綱，並要求主計處提出簡明扼要的墊付明細，議長周典論回應，議會會期有限，為縣政推動順暢、保障縣民權益，才會有此議案，議會也都明確標註先行墊付執行的議案。

長照 周春米 屏東縣

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