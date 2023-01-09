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秀泰時代影城14日開張 南高雄成影城重戰區
高雄夢時代原有的「喜滿客影城」結束後，14日將改由秀泰影城進駐營運，秀泰近年積極拓展高雄市場，分別在台鋁及達麗米樂岡山樂購廣場開設影城，另斥資逾2億整修夢時代影城，近期預計推出優惠活動，招回熱愛電影民眾。
喜滿客夢時代影城經營15年，因條件談不攏，去年4月30日歇業，改由秀泰影城接手，秀泰斥資逾2億元整修，打造超過2000席座位，元月5日辦過一場特映會，播放「窒友梅根」一片暖身，14日將開幕。
高雄近兩年，不少陳舊影城相繼收攤，但也有多家新影城陸續開張，夢時代秀泰影城再開幕後，南高雄成電影院一級戰區，目前有大立百貨in89，大遠百威秀、喜樂時代高市總圖店、SKM Park國賓影城，台鋁秀泰影城搶攻市場。
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