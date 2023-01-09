不怕旱季沒水用 高市今年再鑿8口抗旱水井

因應極端氣候，高市近期再鑿8口抗旱水井，預計2月底完工，每日可供3.2萬噸水，以備旱季不時之需。

高雄市長陳其邁今天視察工程進度時說，過去幾年高屏溪平均逕流量約是14cms，此數值為30年來最低，加上南部雨量也是歷年最低，需要有多元水資源開發方案。除了大泉淨水廠周邊8口井外，水利署也在旗山、大寮等區新鑿3口井。

陳其邁受訪表示，11口新鑿的井加起來，每天可再增加4.6萬噸水，再加上2021年乾旱時鑿的62口井，以及伏流水等、大寮抽水站等，高市累計備用的水源每天會達到70萬到80萬噸左右。目前高雄每日所需用水約140到150萬噸的水量，市府在今年雨季前要超前部署，做好備用水源措施。除了新鑿的井外，在澄清湖、鳳山水、阿公店等3個水庫也在加大儲水量預做準備。

水利署長賴建信說，8口水井在去年底就決標、動工，總經費5千萬元。目前施工進度超前，在今年農曆過年前高雄預備水源就會達到一半以上。年節即將到來，也呼籲民眾在打掃時也要節約用水。高市水利局長蔡長展指出，一月底前有4口井可完工，2月底可全數完成。

水利署指出，高雄的伏流水，包括溪埔、興田、大泉、九曲堂等8處，每日設計可取水80萬噸，即使是110年上半年最枯水時仍可取水55萬噸。