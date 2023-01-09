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高雄鑿11口井抗旱 水公司：目前供水正常

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）上月初至大泉淨水場視察伏流水工程，現場指示水利局抗旱水井開鑿應如期完工。本報資料照，記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（中）上月初至大泉淨水場視察伏流水工程，現場指示水利局抗旱水井開鑿應如期完工。本報資料照，記者林巧璉／攝影

南台灣水情告急，高雄市政府評估水情比2021年初百年大旱還嚴峻，目前水利署南水局偕高市府水利局及自來水公司，聯手開鑿11口井，預計2月底完工給水；對於目前高雄市供水情況，自來水公司第七區管理處表示「高雄供水正常」。

今天上午高雄市長陳其邁到大樹區視察鑿井進度，確保2月底由市府負責的8口井能如期完工，每日供水3.2萬噸；自來水公司第七區管理處另負責3口井，副處長徐志宏表示，目前鑿井工程皆順利，預計如期完工，將增加約1.3噸水源。

針對外界關心自來水漏水率問題，改善自來水每年平均約15.6％的漏水率，自來水公司第七區管理處表示，水公司每年都會擬定降漏計畫，依計畫內容汰換老舊管線、檢修漏水處，並以分區計量方式，將供水區劃分小區塊，更快掌握各單位區域供水情形，對供水問題加速應變。

水公司第七區管理處進一步表示，目前高雄供水狀況皆正常，開源節流措施會配合中央勘災應變小組政策執行。

高市水利局日前說明，中央評估高雄地區穩定供水可至2月底，目前11口井鑿井工程預計2月底完工，估可順利銜接，保高雄地區用水無虞。

漏水 水利局

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