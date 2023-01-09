屏東市公勤街瓶頸道路完工遲未通車 因紅綠燈未通電

屏東市公勤街瓶頸道路開闢去年10月底完工，連接仁愛路端與大連路端，讓民眾通行不用再繞行外圍自由路，大連路端是四岔路口、三時相交通號誌，通往屏東縣立圖書館總館，屏東市民代表傅建雄說，道路開好、紅綠燈設置了，卻遲未通車，原因在於台電工班無法進場讓號誌亮起來，呼籲台電盡速。

台電屏東區處指出，種樹百里工程雖告一段落，但近期工班配合屏東縣187水門到黎明端（內埔鄉，龍泉往三地門方向）道路拓寬，桿線下地工程，該度路段全長約5公里，要在農曆年前完工。加上還有預留部分民生用電新增設的工程人力，工班人力調動有限，還請民眾體諒。

屏東市民代表傅建雄說，公勤街瓶頸道路開闢工程去年10月底就完工，該路段在明正國中旁，連接大連路與省道自由路，路口車流量多交通繁忙，考量四岔路口，交通隊設置三時項號誌，但因號誌遲未通電無法運作，相關單位向台電洽詢，最快也要今年4月才有可能進場施工。

公勤街瓶頸道路開闢，從大連路端到仁愛路端，全程約350公尺，但因交通號誌無法運作，雖然完工，路口兩端設置路障禁止通行，傅建雄說，但仍有機車會自行搬開路障穿越，反而容易發生意外。

傅建雄說，除了此路口外，屏東市建豐路180巷口紅綠燈也是設置兩個多月，沒有通電無法運作，他與當地里長就曾目睹該路口發生車禍，現場連忙協助處理報案。