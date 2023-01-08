三級貧戶出身感受深 立委李昆澤過年前發獎學金給308人

正值歲末年終，自幼家境貧窮，曾經接受家扶中心扶助的立委李昆澤感受特別深刻，延續過去9年在年終舉辦的助學活動，今年再度在農曆年前發送獎助學金給三民區及苓雅區，共308位家境困頓的學生，並勉勵小朋友用功讀書，冀望他們有朝一日也能靠自身力量回饋社會、照顧弱勢。

「小時候，我家是三級貧戶，對生活的不容易，有深刻的感受…」李昆澤從不諱言幼年家境不佳，所以一向對弱勢學生特別關愛，每年過年前必舉辦年終助學活動，今年已經邁入第10年，每位學生可獲得1千元獎學金。