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三級貧戶出身感受深 立委李昆澤過年前發獎學金給308人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委李昆澤自幼家貧，特別能體會家境不佳的小朋友要保持好成績不容易，今天頒發獎學金勉勵學童用功讀書。圖／李昆澤服務處提供
立委李昆澤自幼家貧，特別能體會家境不佳的小朋友要保持好成績不容易，今天頒發獎學金勉勵學童用功讀書。圖／李昆澤服務處提供

正值歲末年終，自幼家境貧窮，曾經接受家扶中心扶助的立委李昆澤感受特別深刻，延續過去9年在年終舉辦的助學活動，今年再度在農曆年前發送獎助學金給三民區及苓雅區，共308位家境困頓的學生，並勉勵小朋友用功讀書，冀望他們有朝一日也能靠自身力量回饋社會、照顧弱勢。

「小時候，我家是三級貧戶，對生活的不容易，有深刻的感受…」李昆澤從不諱言幼年家境不佳，所以一向對弱勢學生特別關愛，每年過年前必舉辦年終助學活動，今年已經邁入第10年，每位學生可獲得1千元獎學金。

李昆澤說，10年來他用立委選舉補助款及年終獎金幫助低收入戶家庭小朋友，另有崑庭建設社會福利慈善事業基金會、財團法人高雄市透南風教育基金會及高雄市寶珠溝文化藝術發展協會共襄盛舉，讓家境困難孩童獲得一些生活物資補貼家用，大家一起為勇敢向前的孩子們加油。

立委李昆澤自幼家貧今天頒發獎學金勉勵學童用功讀書，另有其他機構提供生活物資。圖／李昆澤服務處提供
立委李昆澤自幼家貧今天頒發獎學金勉勵學童用功讀書，另有其他機構提供生活物資。圖／李昆澤服務處提供

李昆澤 高雄市

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