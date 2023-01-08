快訊

北市立委補選結果出爐！總投票率43.35％ 王鴻薇拿下6萬519票

北市立委補選／王鴻薇自行宣布當選 賴清德第一時間反應曝光

北市立委補選／吳怡農攜妻現身！敗選感性「差那麼一點」粉絲掩面哭泣

旗津如同海上「鑽石」 駁二加魚市場過年好好玩

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）昨在旗津發兔年小紅包，領到紅包的民眾相當開心。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（左）昨在旗津發兔年小紅包，領到紅包的民眾相當開心。記者徐白櫻／攝影

高雄旗津商圈曾是疫情重災區，去年春節9天連假生意慘淡，目前遊客量回到往日7成，店家寄望全面擺脫疫情陰霾，高雄市長陳其邁今天下午到旗津發過年小紅包，並以珍珠項鍊上的鑽石形容旗津，推薦全家出遊。此外，今年春節若購買旗津好玩卡，可享多項優惠。

去年疫情期間，高雄港群聚事件導致旗津居民生活受影響，觀光人次一落千丈，配合26個商圈「高雄過好年」活動，今天下午市長陳其邁偕立委賴瑞隆及議員李喬如、簡煥宗及蔡金晏在旗津沙灘發新年紅包，旗津大街人潮洶湧，節慶氣氛濃厚。

陳其邁表示，旗津是高雄最富盛名的景點，可說是珍珠項鍊上的一顆鑽石，去年疫情衝擊時，他人在旗津過年，當時憂心不已，所幸疫情獲得控制；市府共發送17萬張旗津券振興經濟，去年的觀光人次比前年成長兩倍多，從過年開始到3月、4月，高雄將會有多場大型演唱會或元宵燈會，會加強行銷旗津觀光。

陳其邁也說，從駁二、鼓山魚市場到旗津，整體海岸觀光景點猶如一串珍珠項鍊，旗津是項鍊上最亮那顆鑽石，高雄燈塔夜間開放，白天晚上都適合情侶約會或全家出遊。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏說，疫情期間遊客不敢出遊，生意人日子很難過，所幸現在疫情已經解封，國境也開放，市府發行旗津券及多項行銷活動都有成效，希望今年過年順順利利。

經發局指出，即日起至過年前（1月20日）推出旗后商圈消費按讚限量禮，遊客至旗后商圈粉絲專頁指定貼文留言拍照打卡，可到指定店家領取特色紅包袋組。此外，觀光局與捷運公司聯手推「2022高雄好玩x踩風踏浪趣」卡，民眾購買250元套票可免費搭乘旗津渡輪來回一次，走訪鼓山魚市場、高雄燈塔、遠眺高雄大港美景，免費參觀旗津貝殼館及租借3小時自行車。

高雄市長陳其邁（左）昨在旗津發兔年小紅包，領到紅包的民眾相當開心。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（左）昨在旗津發兔年小紅包，領到紅包的民眾相當開心。記者徐白櫻／攝影
高雄燈塔位處制高點，登高後高雄港美景一覽無遺。記者徐白櫻／攝影
高雄燈塔位處制高點，登高後高雄港美景一覽無遺。記者徐白櫻／攝影
鼓山魚市場改造完工，位在鼓山輪渡站旁，裡面有許多漁產攤位。記者徐白櫻／攝影
鼓山魚市場改造完工，位在鼓山輪渡站旁，裡面有許多漁產攤位。記者徐白櫻／攝影
高雄旗津鄰近港區，曾經是疫情重災區，疫情解封後遊客逐漸回流。記者徐白櫻／攝影
高雄旗津鄰近港區，曾經是疫情重災區，疫情解封後遊客逐漸回流。記者徐白櫻／攝影

疫情 陳其邁 鑽石

延伸閱讀

北市立委補選／吳怡農敗選 民進黨代理主席陳其邁：虛心接受結果

大陸入境旅客漸增 陳其邁籲年前兩周打疫苗是黃金時間

螺絲盃全國青棒賽開打 陳其邁盼產出可進軍美國大聯盟的好手

證實高雄燈會首度移師蓮潭 陳其邁：大家拭目以待

相關新聞

旗津如同海上「鑽石」 駁二加魚市場過年好好玩

高雄旗津商圈曾是疫情重災區，去年春節9天連假生意慘淡，目前遊客量回到往日7成，店家寄望全面擺脫疫情陰霾，高雄市長陳其邁今...

高雄岡山燈藝節邁入12年 6米超萌巨兔燈飾搶先亮相

高雄岡山燈藝節今年邁入第12年，為迎兔年到來，以新年「兔飛猛進」為概念，本次以2023年立體數字燈飾，搭配6.45公尺的...

將軍書法家鄭有諒年前揮毫 金門戰地標語成春聯

再過不久就是農曆新年，金門各鄉鎮陸續舉辦寫春聯活動，有別於其他賀節的內容，金門植物園今天邀請過去的苗圃連連長—退役少將鄭...

北高家扶中心扶幼的強大後盾 表揚背後默默付志工

北高雄家扶中心岡山扶幼館今天舉辦第28屆志工聯合隊慶表揚暨研習活動，表揚一直以來在背後默默付出、協助推動扶幼工作的志工伙...

「高雄首選」蜜棗搶進南韓市場 第2波明天出貨

高雄生產的蜜棗全國聞名，入冬以來兩波寒流使高雄蜜棗生長受限，所幸未有嚴重寒害，趕上農曆春節搶攻伴手禮市場，高雄市農業局擔...

人家蓮霧、蜜棗收成慘兮兮 他們兩位卻連年封「王 」

高屏地區是蓮霧及蜜棗的主要產地，去年底受寒害落果凍傷，農民損失慘重，面對近年氣候變遷，高雄農改場更積極推動友善環境的作物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。