旗津如同海上「鑽石」 駁二加魚市場過年好好玩
高雄旗津商圈曾是疫情重災區，去年春節9天連假生意慘淡，目前遊客量回到往日7成，店家寄望全面擺脫疫情陰霾，高雄市長陳其邁今天下午到旗津發過年小紅包，並以珍珠項鍊上的鑽石形容旗津，推薦全家出遊。此外，今年春節若購買旗津好玩卡，可享多項優惠。
去年疫情期間，高雄港群聚事件導致旗津居民生活受影響，觀光人次一落千丈，配合26個商圈「高雄過好年」活動，今天下午市長陳其邁偕立委賴瑞隆及議員李喬如、簡煥宗及蔡金晏在旗津沙灘發新年紅包，旗津大街人潮洶湧，節慶氣氛濃厚。
陳其邁表示，旗津是高雄最富盛名的景點，可說是珍珠項鍊上的一顆鑽石，去年疫情衝擊時，他人在旗津過年，當時憂心不已，所幸疫情獲得控制；市府共發送17萬張旗津券振興經濟，去年的觀光人次比前年成長兩倍多，從過年開始到3月、4月，高雄將會有多場大型演唱會或元宵燈會，會加強行銷旗津觀光。
陳其邁也說，從駁二、鼓山魚市場到旗津，整體海岸觀光景點猶如一串珍珠項鍊，旗津是項鍊上最亮那顆鑽石，高雄燈塔夜間開放，白天晚上都適合情侶約會或全家出遊。
旗后商圈發展協會理事長陳昱宏說，疫情期間遊客不敢出遊，生意人日子很難過，所幸現在疫情已經解封，國境也開放，市府發行旗津券及多項行銷活動都有成效，希望今年過年順順利利。
經發局指出，即日起至過年前（1月20日）推出旗后商圈消費按讚限量禮，遊客至旗后商圈粉絲專頁指定貼文留言拍照打卡，可到指定店家領取特色紅包袋組。此外，觀光局與捷運公司聯手推「2022高雄好玩x踩風踏浪趣」卡，民眾購買250元套票可免費搭乘旗津渡輪來回一次，走訪鼓山魚市場、高雄燈塔、遠眺高雄大港美景，免費參觀旗津貝殼館及租借3小時自行車。
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