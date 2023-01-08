旗津如同海上「鑽石」 駁二加魚市場過年好好玩

高雄旗津商圈曾是疫情重災區，去年春節9天連假生意慘淡，目前遊客量回到往日7成，店家寄望全面擺脫疫情陰霾，高雄市長陳其邁今天下午到旗津發過年小紅包，並以珍珠項鍊上的鑽石形容旗津，推薦全家出遊。此外，今年春節若購買旗津好玩卡，可享多項優惠。

去年疫情期間，高雄港群聚事件導致旗津居民生活受影響，觀光人次一落千丈，配合26個商圈「高雄過好年」活動，今天下午市長陳其邁偕立委賴瑞隆及議員李喬如、簡煥宗及蔡金晏在旗津沙灘發新年紅包，旗津大街人潮洶湧，節慶氣氛濃厚。

陳其邁表示，旗津是高雄最富盛名的景點，可說是珍珠項鍊上的一顆鑽石，去年疫情衝擊時，他人在旗津過年，當時憂心不已，所幸疫情獲得控制；市府共發送17萬張旗津券振興經濟，去年的觀光人次比前年成長兩倍多，從過年開始到3月、4月，高雄將會有多場大型演唱會或元宵燈會，會加強行銷旗津觀光。

陳其邁也說，從駁二、鼓山魚市場到旗津，整體海岸觀光景點猶如一串珍珠項鍊，旗津是項鍊上最亮那顆鑽石，高雄燈塔夜間開放，白天晚上都適合情侶約會或全家出遊。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏說，疫情期間遊客不敢出遊，生意人日子很難過，所幸現在疫情已經解封，國境也開放，市府發行旗津券及多項行銷活動都有成效，希望今年過年順順利利。