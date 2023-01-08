小三通春節專案 陳福海要求入境金門需PCR陰性證明

今天是金馬地區民眾春節交通專案實施第2天，昨天37名入境旅客中有7人唾液PCR陽性。縣長陳福海表示，旅客從金門入境廈門需有48小時PCR陰性證明，要求廈門入境金門也應採取同樣規範。

金廈春節小三通專船中國迅安號客輪今天上午10時由廈門啟航，搭載39名旅客，並於中午12時載送76名金門鄉親，由金門前往廈門。

繼昨天到廈門五通碼頭迎接民眾一起返鄉，陳福海今天則是在金門水頭碼頭出境大廳，歡送出發前往廈門的鄉親，並協同觀光處、衛生局、港務處、浯江輪渡及疾管署等地區相關單位，滾動檢討入出境通關及防疫作業，務期小三通春節專案能更安全、更完善的推動。

陳福海接受媒體聯訪表示，小三通春節專案是基於人道、探親的角度出發，7日首航有37名旅客入境，其中有7人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）唾液PCR陽性；縣府昨日緊急與疫情指揮中心及衛生局等相關單位研商因應作業，強烈建議疫情指揮中心採取對應作法。

陳福海表示，旅客從金門入境廈門需要取得48小時PCR陰性證明，相對應的從廈門入境金門也應取得48小時PCR陰性證明，縣府將儘速與中國方面協調取得共識，將疫病阻絕境外，同時也讓小三通在疫情可防可控的前提下，持續推動及調整。

此外，陳福海表示，對小三通春節專案首航的整體通關作業相當滿意，感謝入出境第一線執勤工作人員的辛勞；並說，小三通專案將每天滾動檢討，站在入出境旅客的角度思考，讓作業更臻完善，讓民眾更方便。

陳福海7日率團首航到廈門，了解廈門方和金門方一樣，都希望做好萬全準備，讓第一階段小三通專案能順利完成，同時以確保縣民安全為第一優先考量，漸近式的迎接未來小三通常態化營運。

縣府表示，行政院核定的「金馬地區民眾春節交通專案」，期間為1月7日至2月6日，這2天搭船旅客共有152人次。有訂位需求的民眾，可撥打專線082-371412、315045、320646，或到水頭碼頭浯江輪渡公司櫃台訂位。