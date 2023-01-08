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將軍書法家鄭有諒年前揮毫 金門戰地標語成春聯

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
鄭有諒特別寫下「萬鳥齊飛」四字贈與台北鳥會，鳥會的人開心合影。圖／金門縣林務所提供
鄭有諒特別寫下「萬鳥齊飛」四字贈與台北鳥會，鳥會的人開心合影。圖／金門縣林務所提供

再過不久就是農曆新年，金門各鄉鎮陸續舉辦寫春聯活動，有別於其他賀節的內容，金門植物園今天邀請過去的苗圃連連長—退役少將鄭有諒，寫了不少戰地標語當春聯，這場活動共送出上百幅的各式春聯，希望透過這樣懷舊活動，給金門鄉親及遊客特別的前線祝福。

退役少將鄭有諒，1979年在植物園現址的金防部苗圃連擔任連長，今年是他第3次回到金門植物園參加活動。

鄭有諒表示，能回過去服役的營區揮毫，看到過去的營舍及環境獲得妥適的保存與再利用，這是對軍事文化、軍事遺跡保護及國防教育一種很有意義的環境教育活動。今年的戰地標語有「安危他日終須仗，甘苦來時要共嘗」，這是植物園今年從火災基地搶救回來的水泥標語，也是今年軍事春聯一幅特殊作品。

今天上午的活動吸引不少民眾參與，第一個來索取春聯的是社團法人台北市野鳥學會到植物園拍叉尾太陽鳥的鳥友們，鳥友們對於能參與這樣的活動感到慶幸，紛紛索取墨寶，當作這次來金門的紀念。

鄭有諒特別寫下「萬鳥齊飛」四字贈與台北鳥會，祝福金門與台灣能成為鳥類生物多樣性更加豐富的環境，人類與萬物的相處能更加和諧，現場有鳥友說，這四字剛柔並濟，特別有金門味。

林務所長鐘立偉表示，金門植物園去年以多樣性的主題課程，獲頒行政院環保署國家環境教育獎的肯定，所內同仁經將金門許多特有的文化及民俗，重新設計環境教育課程，讓遊客及學生能用不同的方式認識金門；下周六(1月14日)林務所還將邀請金門縣書法協會，在森林公園，利用金酒公司除役的大酒甕舉辦假日花市及酒香藝文大道書寫活動，春節相關活動也即將陸續展開，竭誠歡迎鄉親一起來參加。

金門植物園今天邀請過去的苗圃連連長—鄭有諒將軍以戰地標語為內容，寫出許多具軍事味的精神標語，現場索取的民眾很多。圖／金門縣林務所提供
金門植物園今天邀請過去的苗圃連連長—鄭有諒將軍以戰地標語為內容，寫出許多具軍事味的精神標語，現場索取的民眾很多。圖／金門縣林務所提供
鄭有諒將軍以戰地標語為內容，寫出許多具軍事味的精神標語，不少民眾都覺得有趣。圖／金門縣林務所提供
鄭有諒將軍以戰地標語為內容，寫出許多具軍事味的精神標語，不少民眾都覺得有趣。圖／金門縣林務所提供
將軍書法家鄭有諒年前揮毫 ，將金門戰地標語寫成春聯。 圖／金門縣林務所提供
將軍書法家鄭有諒年前揮毫 ，將金門戰地標語寫成春聯。 圖／金門縣林務所提供

金門 春聯 行政院

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