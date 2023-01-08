北高家扶中心扶幼的強大後盾 表揚背後默默付志工

北高雄家扶中心岡山扶幼館今天舉辦第28屆志工聯合隊慶表揚暨研習活動，表揚一直以來在背後默默付出、協助推動扶幼工作的志工伙伴。

這次表揚，分別從最資深滿30年逐次頒發至3年「年資獎」的志工夥伴，同時表揚累積達1500小時以上的志工。

其中，投入家扶中心志工團超過30年的王福賢和余惠宇以「助人為快樂之本」為座右銘，長期幫助家扶，讓弱勢能回歸正常生活，重新開始；兩人更勉勵其他志工，凡事不要計較，「做」就對了。

另名投入30年志工服務的簡茂宗，當初秉持扶助弱勢孩童的初衷，加入志工隊，他分享，在參與愛家服務時，從自身投入協助弱勢家庭清潔打掃、油漆，到幫忙募集修繕志工加入，幫助改善居住環境，感到相當有成就感。

家扶中心自1987年成立了第一支志工隊，家扶之友會因應服務的區域需求相繼成立旗山、岡山、鳳山及大寮展愛隊等7支志工隊。成立之初，僅有少數幾人，如今志工人數已超過300人，是北高雄家扶中心最重要的後援團體，也是扶幼工作的強大後盾。