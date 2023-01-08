「高雄首選」蜜棗搶進南韓市場 第2波明天出貨

高雄生產的蜜棗全國聞名，入冬以來兩波寒流使高雄蜜棗生長受限，所幸未有嚴重寒害，趕上農曆春節搶攻伴手禮市場，高雄市農業局擔心物流配送塞車，未雨綢繆找到一家運輸業者「待命」，希望棗農出貨順利，過好年。

高雄蜜棗以大社、燕巢及阿蓮為重要產區，出品的蜜棗在農曆春節一向是強勢伴手禮。但去年底寒流突來，首波採收的蜜棗不甚理想，加上今年過年提早，棗農一度擔心盛產時段會落在年後，趕不上年前送禮，所幸第二波採收的蜜棗質量已趨穩定，目前訂貨熱絡。

大社蜜棗種植面積約130公頃，年產量約1500公噸，品質全國馳名，日前大社區舉辦蜜棗評鑑，今年由陳清良栽種的珍愛蜜棗榮獲冠軍，入口爆漿，美味可口。另燕巢棗農賴隆溪的蜜棗，在高雄農改場主辦的全國評鑑賽中也奪冠，為高雄掙足面子。

局長張清榮說，入冬以來有兩波寒流使棗果生長大小受限，溫度低易造成棗皮偏厚，所幸目前氣溫回穩，甜度、脆度都恢復水準，年節送禮最剛好。

大社農會總幹事謝清標說，年後「爆漿蜜棗」珍蜜會陸續產出，價格和往年差不多，總統級蜜棗在台北的拍賣價這兩天已衝到1公斤400元。

高雄出口的蜜棗名聞遐邇，近年與農業試驗所合作的「雪麗」蜜棗，口感細緻，酸中帶甜，也通過南韓嚴格的水果檢疫標準，成功進軍南韓市場，攻占歐巴、歐膩的胃。