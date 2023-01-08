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關懷弱勢 桌球教父莊智淵為鼓山分局寒冬送暖開球

中央社／ 高雄8日電
高雄市政府警察局鼓山分局攜手區公所舉辦春聯揮毫活動，並送年菜關懷弱勢家庭、獨居長輩，桌球好手莊智淵（左）也到場為桌球友誼賽開球。（高雄市鼓山警分局提供）
高雄市政府警察局鼓山分局攜手區公所舉辦春聯揮毫活動，並送年菜關懷弱勢家庭、獨居長輩，桌球好手莊智淵（左）也到場為桌球友誼賽開球。（高雄市鼓山警分局提供）

春節將至，高雄鼓山警分局攜手區公所舉辦春聯揮毫活動，並送年菜關懷弱勢家庭、獨居長輩，有「台灣桌球教父」之稱的莊智淵也到場為桌球友誼賽開球，炒熱寒冬送暖氣氛。

高雄市警察局鼓山分局今天上午在分局一樓大廳，與區公所聯手舉辦「新春揮毫送春聯、揚眉兔氣迎新年」活動，邀請從事書法教學長達50年的書法大師吳瑞蘭，及曾獲得全國公教書法美展的葉榮源現場揮毫，免費為民眾書寫客製化春聯，迎接農曆新年。

活動現場還有限量兔年紅包袋供民眾索取，讓民眾感受年節氣氛；此外，也聯手「吳家紅茶冰」及「饗安馨食坊」等民間商家出資，濟助鼓山警分局轄內25戶弱勢家庭過年年菜，扶助弱勢過好年。

為拋磚引玉、邀請更多民眾參與寒冬送暖活動，鼓山警分局也找來桌球同好「智淵球館」、「悅龍灣社區」、「清華大學校友」、「青海桌協」等團隊進行團體友誼賽，並由國際級桌球好手、有「台灣桌球教父」之稱的莊智淵開球，與警察公仔對打，為弱勢家庭在寒冬中注入一股暖流。

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