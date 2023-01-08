快訊

疫情再現降幅！本土+2萬3080例、331例境外、36死 較上周下降8.7%

北市立委補選天氣放晴 近中午投票率約25%

熱炒店慶生打卡遭尋仇 金山夜衝北市砍人 20歲男多處刀傷亡

澎湖高麗菜比重比漂亮 單顆14.2斤奪新高麗菜王

中央社／ 澎湖縣8日電

澎湖高麗菜正值產季，馬公烏崁社區今天舉辦「新高麗菜王比賽」，各個菜農紛紛端出自己種植的一顆顆又大又重高麗菜參賽，洪丙炎以單顆14.2斤奪下新高麗菜王，葉郭美花則拿下最漂亮獎。

澎湖縣馬公烏崁社區今天舉辦「2023澎湖新高麗菜王比賽」，計有22戶菜農參加，每名菜農各自精挑3顆現採高麗菜後，一早以機車或手推車等送到靖海宮前廣場參賽。

馬公市長黃健忠與議員許國政、呂黃春金、蘇陳綉色，以及前市長葉竹林都到場，盛讚菜農好厲害，種出一顆顆又大又脆又甜的高麗菜，澎湖縣議長劉陳昭玲因傷指派秘書陳淑美與會，並全數認購，當場轉贈給衛生福利部澎湖老人之家，由澎湖老人之家主任莊華洲代表接受，作為院民春節加菜。

參賽的22戶農友將自種高麗菜分別放置在桌上，每顆都在10斤上下，由評審鄭採艾、洪三元等人依果型、重量、體積、外型等評選，分別選出新高麗菜王、尚蓋重、尚蓋水（最漂亮）等獎項，最優可獲新台幣5000元。

拿下今年單顆最重14.2斤的農友洪丙炎表示，今年的氣候異常，什麼菜都一樣，高麗菜很奇怪，去年9月間就種了，但就是長不好，直到去年底的持續低溫，高麗菜才長得像樣點，趕在今天參加比賽，幸運獲得單顆最重獎，而單顆最大獎達69立方公分，則由黃秋乃獲得。

獲得最漂亮獎的葉郭美花則說，自己嫁到馬公烏崁後才和先生一起種菜，感覺種菜就是要用心，期間按照期程燒水、施肥，有時還得親自抓菜蟲，高麗菜就會自己慢慢長大，今年可能氣候關係，種植時間比往年來得長。

馬公烏崁社區理事長洪清泉表示，澎湖高麗菜王比賽，今年進入第7年，共計有社區22戶菜農參與，選出各項前3名及優勝，未來希望能持續辦理，讓澎湖高麗菜好名聲能傳遍各地。

延伸閱讀

春節未到澎湖元宵乞龜先點燈 啤酒龜引信眾注目

澎湖規劃四季遊精彩一籮筐 元宵乞龜打頭陣

蔬菜上市量增、批發價回穩 高麗菜跌3成

全台韭菜缺貨 產地價飆漲五成

相關新聞

「高雄首選」蜜棗搶進南韓市場 第2波明天出貨

高雄生產的蜜棗全國聞名，入冬以來兩波寒流使高雄蜜棗生長受限，所幸未有嚴重寒害，趕上農曆春節搶攻伴手禮市場，高雄市農業局擔...

人家蓮霧、蜜棗收成慘兮兮 他們兩位卻連年封「王 」

高屏地區是蓮霧及蜜棗的主要產地，去年底受寒害落果凍傷，農民損失慘重，面對近年氣候變遷，高雄農改場更積極推動友善環境的作物...

「有呷擱有掠」 高雄農改場迎賓日今登場湧入千人

農委會為加強各地農業試驗技術發展與推廣，於全台設7區農業改良場，受疫情影響停辦兩年的高雄場迎賓日，今以「熱帶新農業，農樂...

春節送暖歲末關懷本周起跑 屏縣府結合疫苗宣導

屏東縣府「春節送暖．歲末關懷」本周活動開跑，預計春節前夕完成33鄉鎮送暖，4天已執行了18個鄉鎮，共28個慈善單位攜手，...

高雄過好年 三鳳中街首開跑

農曆春節將至，高雄市政府整合26個商圈辦「高雄過好年」行銷活動，昨天從三鳳中街起跑，市長陳其邁向名廚阿基師學做年菜要催出...

中油煉製部執行長 許晋榮接任

中油大林煉油廠第三重油加氫脫硫工場工安事故發生近3個月，目前仍未復工，煉製事業部歷經前執行長徐漢涉貪、繼任者辛繼勤因煉油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。