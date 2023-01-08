澎湖高麗菜比重比漂亮 單顆14.2斤奪新高麗菜王

澎湖高麗菜正值產季，馬公烏崁社區今天舉辦「新高麗菜王比賽」，各個菜農紛紛端出自己種植的一顆顆又大又重高麗菜參賽，洪丙炎以單顆14.2斤奪下新高麗菜王，葉郭美花則拿下最漂亮獎。

澎湖縣馬公烏崁社區今天舉辦「2023澎湖新高麗菜王比賽」，計有22戶菜農參加，每名菜農各自精挑3顆現採高麗菜後，一早以機車或手推車等送到靖海宮前廣場參賽。

馬公市長黃健忠與議員許國政、呂黃春金、蘇陳綉色，以及前市長葉竹林都到場，盛讚菜農好厲害，種出一顆顆又大又脆又甜的高麗菜，澎湖縣議長劉陳昭玲因傷指派秘書陳淑美與會，並全數認購，當場轉贈給衛生福利部澎湖老人之家，由澎湖老人之家主任莊華洲代表接受，作為院民春節加菜。

參賽的22戶農友將自種高麗菜分別放置在桌上，每顆都在10斤上下，由評審鄭採艾、洪三元等人依果型、重量、體積、外型等評選，分別選出新高麗菜王、尚蓋重、尚蓋水（最漂亮）等獎項，最優可獲新台幣5000元。

拿下今年單顆最重14.2斤的農友洪丙炎表示，今年的氣候異常，什麼菜都一樣，高麗菜很奇怪，去年9月間就種了，但就是長不好，直到去年底的持續低溫，高麗菜才長得像樣點，趕在今天參加比賽，幸運獲得單顆最重獎，而單顆最大獎達69立方公分，則由黃秋乃獲得。

獲得最漂亮獎的葉郭美花則說，自己嫁到馬公烏崁後才和先生一起種菜，感覺種菜就是要用心，期間按照期程燒水、施肥，有時還得親自抓菜蟲，高麗菜就會自己慢慢長大，今年可能氣候關係，種植時間比往年來得長。

馬公烏崁社區理事長洪清泉表示，澎湖高麗菜王比賽，今年進入第7年，共計有社區22戶菜農參與，選出各項前3名及優勝，未來希望能持續辦理，讓澎湖高麗菜好名聲能傳遍各地。