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「有呷擱有掠」 高雄農改場迎賓日今登場湧入千人
農委會為加強各地農業試驗技術發展與推廣，於全台設7區農業改良場，受疫情影響停辦兩年的高雄場迎賓日，今以「熱帶新農業，農樂南台灣」為主題，向社會大眾展示近年研發成果，更設置熱帶花卉園區、特色農產品與地方料理展售，供民眾體驗採買，現場湧入千人感受年前歡樂氣氛。
高雄區農業改良場迎賓日受疫情影響停辦2年，今年復辦湧入千人參與，魅力不減，場方以「智慧、循環、安全、韌性農業」、「農業（產）加值」、「農業培力及食農教育」及「找回原力」等4大主題規劃展區，也邀請50攤商集結展售，讓消費者與生產者能直接對話，另有不少遊客到繽紛多彩的景觀花卉區，和紅黃色相間的雞冠花合影，一旁還有孩子穿梭在鳳仙花海之中。
作物環境課農業機械研究室助理研究員潘光月表示，此次產出的智慧系統管理技術，包含節水灌溉、機械化精準生產、自動化包裝等成果，也特別展示2年前研發的「履帶式電動智能跟隨農地搬運機」，讓民眾實際操作體驗，打破農事勞力繁重的傳統印象，提升生產效率也友善環境節能減碳。
高雄場場長戴順發表示，迎賓日在南台灣的暖陽下亮麗登場，不少家庭親子總動員，提前來走春，現場活動多元，有8項農業體驗DIY，還有親子饗宴草地音樂趴，寓教於樂，讓民眾滿載而歸。
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