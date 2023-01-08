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春節送暖歲末關懷本周起跑 屏縣府結合疫苗宣導

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府春「節送暖．歲末關懷」本周活動開跑，今天屏東市場次發放，慈鳳宮前也提供疫苗施打服務。記者劉星君／攝影
屏東縣府春「節送暖．歲末關懷」本周活動開跑，今天屏東市場次發放，慈鳳宮前也提供疫苗施打服務。記者劉星君／攝影

屏東縣府「春節送暖．歲末關懷」本周活動開跑，預計春節前夕完成33鄉鎮送暖，4天已執行了18個鄉鎮，共28個慈善單位攜手，接力送暖，為4588個家戶送上物資及紅包壓歲錢，現場也結合疫苗施打，提醒民眾注意疫情變化，做好防疫措施。

本周起各鄉鎮除紅包壓歲錢及農糧署白米外，有的也安排按摩、義剪、音樂演奏、二手尋寶區惜福衣物及小家電維修與餐會宴席等，使低收家戶宛如逛年街般的熱鬧氣氛迎新年，增添喜氣。

屏東縣府也結合疫苗宣導，今天上午在屏東市慈鳳宮、玉皇宮發放物資，衛生所提供疫苗施打服務，民眾排隊注射，今天65歲以上施打還可獲500元商品禮券。

現場縣府社工也提供各項脫貧福利資訊，如儲蓄脫貧的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」、協助媒合工作及提供安親與交通補助的「就業交通補助及二代子女課後輔導及交通補助」、結合國軍協助高中或大學應屆畢業生參與志願役士兵且維持家戶社會福利資格的「國軍脫貧計畫」等各項脫貧福利資訊。

慈善單位表示，經過與屏縣府多年的合作，建立合作關係，每年此時用心準備禮物，帶著歡喜的心情及滿滿的心意與這些老友們相見歡，分享彼此的生活狀況。以前都要花很多時間在找哪裡有需要幫助的民眾，耗費心力也不知道資源有沒有重疊，屏縣府搭建「春節送暖．歲末關懷」的平台，整合大家所提供的資源得以妥善運用並平均分配。

副縣長黃國榮今出席參與屏東市發放場次，到慈鳳宮、玉皇宮及都城隍廟一起參與紅包發放，副縣長黃國榮說，與慈善單位共同向縣內低收家戶當面道賀，並親自了解家戶的狀況與需求，使未來的社會福利政策能更貼近民心，感謝所有響應「春節送暖．歲末關懷」的慈善單位、企業及個人，有大家鼎力相挺，攜手接力送暖，讓在春節前夕，送上關懷及祝福，更添年節溫暖氛圍。

屏東縣府春「節送暖．歲末關懷」本周活動開跑，今天屏東市場次發放，屏東縣副縣長黃國榮（左二）、屏東市長周佳琪（左一）出席慈鳳宮場的送暖活動。記者劉星君／攝影
屏東縣府春「節送暖．歲末關懷」本周活動開跑，今天屏東市場次發放，屏東縣副縣長黃國榮（左二）、屏東市長周佳琪（左一）出席慈鳳宮場的送暖活動。記者劉星君／攝影
屏東縣府春「節送暖．歲末關懷」本周活動開跑，今天屏東市場次發放，民眾在慈鳳宮前排隊領取物資與紅包。記者劉星君／攝影
屏東縣府春「節送暖．歲末關懷」本周活動開跑，今天屏東市場次發放，民眾在慈鳳宮前排隊領取物資與紅包。記者劉星君／攝影
屏東縣府春「節送暖．歲末關懷」本周活動開跑，今天屏東市場次發放，民眾在慈鳳宮前排隊領取物資與紅包。記者劉星君／攝影
屏東縣府春「節送暖．歲末關懷」本周活動開跑，今天屏東市場次發放，民眾在慈鳳宮前排隊領取物資與紅包。記者劉星君／攝影

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