高雄松益發慈善之夜星光趴 捐100萬元助孤老弱勢

歲末年終，高雄松益發建築集團昨晚在新完工的大樓建案「微笑世界」前庭舉辦「慈善之夜、星光PARTY」，捐出100萬元由高市府社會局幫助孤老與弱勢過好年，溫暖送愛，迎接美好的2023年。

經營石材起家的松益發建築集團，旗下事業體包括松益發建設、松贏地產，之後跨足地產界，10年磨一劍，在高雄仁武區推出「微笑世界」大樓建案，選用高等石材打造建築立面，氣派恢弘，成為當地新興地標。

迎接2023年，松益發建築集團昨晚邀網紅藝人在大樓前庭舉辦「慈善之夜、星光PARTY」，攜手做公益，捐出100萬元給社會局轉作關懷獨老等弱勢，由社會局副局長葉欣雅代表接受。

總經理解智贏宣佈，除已完工的建案外，集團去年底在高雄捷運O9站生活圈新購入一塊土地，將規劃3至4房產品，持續展現建築美學。