高雄松益發慈善之夜星光趴 捐100萬元助孤老弱勢
歲末年終，高雄松益發建築集團昨晚在新完工的大樓建案「微笑世界」前庭舉辦「慈善之夜、星光PARTY」，捐出100萬元由高市府社會局幫助孤老與弱勢過好年，溫暖送愛，迎接美好的2023年。
經營石材起家的松益發建築集團，旗下事業體包括松益發建設、松贏地產，之後跨足地產界，10年磨一劍，在高雄仁武區推出「微笑世界」大樓建案，選用高等石材打造建築立面，氣派恢弘，成為當地新興地標。
迎接2023年，松益發建築集團昨晚邀網紅藝人在大樓前庭舉辦「慈善之夜、星光PARTY」，攜手做公益，捐出100萬元給社會局轉作關懷獨老等弱勢，由社會局副局長葉欣雅代表接受。
總經理解智贏宣佈，除已完工的建案外，集團去年底在高雄捷運O9站生活圈新購入一塊土地，將規劃3至4房產品，持續展現建築美學。
昨晚的「慈善之夜．星光PARTY」，主題為「愛有你，愛由我，燃起熱情，慈善無界」。現場知名主持人楊千霈、金曲女神孫盛希到場，品牌代言人郭雪芙因工作繁忙無法南下，仍錄製影片帶來暖心問候，現場並有Peipei、Alyshia、Lynne等人氣DJ帶來的TOP DJ秀，用熱情點燃冬夜。總經理解智贏盼藉由慈善晚會拋磚引玉，觸動更多社會正力量。
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