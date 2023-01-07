廣邀藝人網紅做公益 高雄建商捐百萬拋磚引玉

後疫情時代來臨，景氣逐漸回穩，但慈善機構及弱勢團體依然身處寒冬，迎來捐款下降、活動停擺、物資缺乏三大危機。高雄一家建商不忘「取之於社會，用之於社會」的初心，在今晚舉辦一項慈善之夜星光PARTY活動，除了邀請貴賓參與，並當場捐贈100萬元給高雄市社會局，讓其運用於公益社福團體，為獨居的長輩以及弱勢團體盡一份心力。

這項慈善晚會現場請到知名主持人楊千霈、金曲女神孫盛希到場共襄盛舉，年度品牌代言人郭雪芙亦透過影片支持參與，當晚還有Peipei、Alyshia、Lynne等人氣DJ帶來的時尚TOP DJ秀，用熱情點燃冬夜，嗨翻全場。主辦單位更廣邀嘉賓，與百位網紅一起熱心做公益，用愛心迎接最完美的2023年。

松益發建設集團總經理解智贏表示，舉辦這次公益活動期望能夠拋磚引玉，透過籌辦慈善晚會，引發社會正面力量，讓各大企業、民眾關注慈善議題，並盡己之能熱情響應。