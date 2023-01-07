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國民黨高雄市黨部主委由他接任？ 當事人：3個媽媽都反對

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國民黨高雄市黨部主委由「他」接任？當事人：3個媽媽都反對

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
國民黨高雄市黨部主委誰來接，備受地方關注，傳出中央黨部祕書長黃健庭有與前立委羅世雄接觸，勸進他為黨承擔。圖／本報資料照片
國民黨高雄市黨部主委誰來接，備受地方關注，傳出中央黨部祕書長黃健庭有與前立委羅世雄接觸，勸進他為黨承擔。圖／本報資料照片

國民黨高雄市黨部主委懸缺，傳出黨中央屬意由前立委羅世雄來接，羅證實黨中央有接觸、勸進，他內心有掙扎，身旁母親、岳母、孩子的媽（指妻子）都反對，他對黨有使命感，近期忙著徵詢前輩、黨員意見，「基層要給我足夠信心和力量，我才可能接下這挑戰」。

羅世雄是國民黨前立委羅傳進之子，今年54歲，羅世雄曾任2屆立委，2012年競選立委失利，之後漸漸淡出政壇。他擁有中山大學企業管理博士學歷，近年重心放在教書，在家族經營的和春技術學院工作。

羅世雄和去年代表國民黨參選高雄市長的柯志恩有親戚關係，柯志恩是羅世雄的表姊。羅說，黨中央鼓勵他接黨部主委一事，他還沒有跟柯志恩聊，和柯互信、默契都夠，但他眼前要先聽取更多黨員、前輩聲音，才能做最後決定。

國民黨市黨部主委許福明去年底離職，主委一職由誰接棒遲遲未定，讓基層有些焦慮。黨中央秘書長黃健庭日前有找羅世雄談，鼓勵他為黨承擔，羅世雄表示，細節他無法多說，必須由黨中央對外談較合適，國民黨各地黨部處於缺人、缺錢困局，他若當黨部主委，必須扛起募款重責，規畫2024立委選舉更是重中之重，是很有挑戰的角色，尚未點頭答應。

「家人都反對，還需要更多溝通！」羅表示，身旁家人都反對，認為他已經夠忙了，加上主委職責壓力不小，種種主客觀條件都是他必須仔細思量評估的因素。

國民黨 柯志恩 黃健庭

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