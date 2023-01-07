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廣達游於藝鳴蟲特展金門登場 看見不同的蟲蟲世界

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
廣達文教基金會《游於藝》計畫「蟲蟲大樂團─鳴蟲特展」金門巡迴展，今天舉行盛大的開幕派對活動，小朋友展示學習成果。圖／多年國小提供
廣達文教基金會《游於藝》計畫「蟲蟲大樂團─鳴蟲特展」金門巡迴展，今天舉行盛大的開幕派對活動，小朋友展示學習成果。圖／多年國小提供

金門縣廣達文教基金會《游於藝》計畫「蟲蟲大樂團─鳴蟲特展」巡迴展，今天舉行盛大的開幕派對活動，多年國小以跨領域美感教學「蟲奏曲Opening Party」課程主題，結合游於藝《蟲蟲大樂團-鳴蟲展》展覽內容，進行各班級的跨領域學習體驗教學，並於開幕派對當天呈現各班的學習課程成果，與會貴賓看到孩子們的創作都相當肯定。

《游於藝》計畫「蟲蟲大樂團─鳴蟲特展」巡迴展首次由本縣8校組成金門盟學校，橫跨高中(金門高中)、國中(金城國中、金寧國中、烈嶼國中)與國小(中正、多年、何浦、開瑄)階段，於112年1月7日由與廣達基金會合作7年的多年國小辦理聯合開幕活動拉開序曲。

除了金門盟的師生，教育處長黃雅芬也代表縣長出席，廣達文教基金會協理吳婉娟、龔湙琁也特地到場，此外現場也有多位校長共同參與。多年國小教師團隊共備設計了「聽鳴蟲、猜鳴蟲、看鳴蟲、說鳴蟲」數位創新闖關學習，結合數位載具，學習運用在地金門話唸出鳴蟲名稱的五感體驗感受，引導與會學生嘗試不一樣的學習活動，以不同的生活視角看見自然界的昆蟲。

開幕派對當天，多年國小呈現各班的學習課程成果，像六年級發表「蟲蟲遇見你」，以生活美學出發，運用走讀台灣藝文館所看見的文創商品出發，創作了令人眼睛一亮的「手工流體昆蟲吊飾」與「廢棄紙板再生的金屬風手機架」。

五年級「巧樹結果」，以小而精巧的「蝴蝶別針、蟬夾」呈現學生創意思考，體驗毛線編織組合的樂趣，現場更邀請大家一起來吃「巧克力水果串」、玩「手作工藝體驗」，好吃又好玩。

歡樂派對後，緊接著上場的是小尖兵解說活動，由4至6年級20位小尖兵學生隆重登場，一同導覽「蟲蟲大樂團─鳴蟲特展」展覽作品，帶領大家一起走進鳴蟲的世界，深入認識生活環境中，這些常見受歡迎且發出優美聲音的昆蟲，小尖兵們無不使出渾身解數，活潑生動的講解，引人入勝。

多年國小校長張志猛表示，感謝金門縣府和廣達基金會長年來重視學校藝術教育的推展，積極鼓勵學校跨領域統整藝術創意教學，讓金門的孩子在美的學習中實踐、成長、茁壯，更見美好與幸福。

廣達文教基金會《游於藝》計畫「蟲蟲大樂團─鳴蟲特展」巡迴展，今天舉行，現場還有各班級的學習成果展示。圖／多年國小提供
廣達文教基金會《游於藝》計畫「蟲蟲大樂團─鳴蟲特展」巡迴展，今天舉行，現場還有各班級的學習成果展示。圖／多年國小提供
廣達文教基金會《游於藝》計畫「蟲蟲大樂團─鳴蟲特展」金門巡迴展，今天舉行盛大的開幕派對活動。圖／多年國小提供
廣達文教基金會《游於藝》計畫「蟲蟲大樂團─鳴蟲特展」金門巡迴展，今天舉行盛大的開幕派對活動。圖／多年國小提供
廣達文教基金會《游於藝》計畫「蟲蟲大樂團─鳴蟲特展」巡迴展，今天開幕，開幕典禮還有獨輪車表演。圖／多年國小提供
廣達文教基金會《游於藝》計畫「蟲蟲大樂團─鳴蟲特展」巡迴展，今天開幕，開幕典禮還有獨輪車表演。圖／多年國小提供

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