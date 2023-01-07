南部10大消費新聞出爐 防疫保單糾紛居榜首

消基會南區分事務所今午公布111南度南部10大消費新聞，前3名依序是防疫保單糾紛、近期開始喧騰的缺蛋危機及俄烏戰爭引發的通膨及能源危機，10大新聞中，3則與「房市」有關，研判與護國神山台積電進駐高雄，炒高房價所致。

消基會今午由北部、中部、雲嘉南及南部四地視訊連線，共同發表區域關注的10大消費新聞，南部分事務所今由主委劉廷揚、委員曾士杰及律師黃家豪連袂發布。

南部10大消費新聞，包括防疫保單續約及理賠糾紛；缺蛋危機；俄烏戰爭引發全球通膨及能源危機；大陸禁止台灣農漁產品進口；快篩試劑供不應求，價格高昂；303全台大停電；營建業缺工缺料，建商延遲交屋糾紛多；央行四度升息影響購屋意願；預售屋及新建成屋限制換約轉售；國旅補助亂象多，旅宿業者趁機漲價。

南區主任委員劉廷揚表示，111年南區10大消費新聞是由30多項去年引發關注的新聞進行分類投票，但新聞這些已經過去的事，未來不再發生。其中排序第一的防疫保單問題，不僅消費者無法獲得預期回報，對國內保險公司也造成很大負擔，堪稱「雙輸」。其次近期蛋價飆漲問題因與民眾生活切身相關，再獲關注。

至於俄烏戰爭引發的通膨及晶片、能源、糧食危機等問題，牽涉更廣，所幸台灣尚能自給自足，否則更嚴重。再者大陸禁止農漁產輸入，產業界感受尤其強烈。

劉表示，南部10大消費新聞，3項與牽涉不動產。去年下半年南部，特別是高屏地區對買房轉趨積極，與台積設廠有關，台積一來，房價飆漲，有置產需求的民眾及投資者紛紛搶進，卻又碰上缺工缺料，工程進展不順，引屋爭議。其中央行升息手段，雖不致影響及貸款，但每一毛錢還是都從消費者口袋中，備受關注。

黃家豪律師也說，近期事務所內接獲不少延遲交屋爭議，但建商多歸咎於大環境的影響，企圖卸責，對消費者極不公平。